【最新放寬】亞洲各地「鬆綁」哪國入境最寬鬆？

隨疫情漸趨緩和，西方多國已陸續「鬆綁」防疫政策，亞洲多地也緊隨其後，先後宣布放寬入境，當中包括香港人熱門旅遊地，但各地放寬程度「鬆緊」不一，在考慮出遊地點前，不妨先比較亞洲各地最新防疫措施：

泰國．入境恢復如常

自10月1日起，泰國已取消全國防疫緊急狀態，旅客入境再不用出示疫苗接種證明或檢測結果，換言之入境已回復「疫前」常態。即使是有輕症或無症狀患者，也不用自我隔離，只需出門戴口罩及跟民眾保持距離便可。

韓國．只需申請K-ETA

由10月1日起，韓國已取消所有入境防疫措施，入境不但免簽證、免隔離，更毋須進行任何新冠檢測，但觀光旅客仍需在入境前申請K-ETA，於Q-CODE申報健康狀況。自9月26日起，韓國亦已解除户外口罩令，只用在室內戴口罩。

日本．打齊3針認可科興

從10月11日起，日本將取消每日5萬旅客入境上限，亦容許個人自由旅行，也恢復短期停留旅客免簽證待遇。香港入境日本旅客，只要完成接種3針新冠疫苗，包括復必泰及被世衞認可的科興，旅客便可免檢測及隔離；但如未完成3針，便要出示入境前72小時獲日本政府承認的PCR陰性證明。現時旅遊日本，仍需佩戴口罩。

台灣．將改「0+7」檢疫

現時台灣正實施「3+4」入境檢疫，並發放4劑快速測試劑，以代替入境PCR檢測。惟台灣剛宣布將從10月13日起，入境檢疫將改為「0+7」即7天自主防疫，在入境當天或自主防疫第1天，及有症狀時要做快速測試，如防疫期間外出，便需有2日內快測陰性結果。但以上新政策，暫未包含赴台觀光的陸港澳人士，而港澳落地簽證及網絡簽證，至今仍未開放。

新加坡．免檢測免隔離

自8月29日起入境新加坡旅客，即使未完成接種新冠疫苗，只要在出發前兩天完成新冠病毒檢測及取得陰性結果，便可免檢測及隔離。新加坡亦已取消室內戴口罩規定，但在特定場所例如公共交通、醫院、護老院及救護車等地方便除外。

馬來西亞．打齊3針免隔離

自今年4月1日起，入境馬來西亞旅客，只要完成接種3針新冠疫苗，包括復必泰及科興，便可免檢測及隔離；若有發燒或疑似症狀，才會被轉介衞生單位進行複驗。現時在馬來西亞，並沒強制在室外佩戴口罩，但在密閉空間如商場或公共交通工具等，便必須佩戴口罩，並要保持社交距離。