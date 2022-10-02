兩片同日香港上　長澤正美唔怕自己打自己

日本女星長澤正美入行22年，由初出道的青春玉女進化成實力派影后，更是票房保證。由她主演的兩部新片《信用欺詐師JP：英雄篇》及《新‧超人》(前譯：真‧超人)，同時於本月13日在香港上映，無懼與自己打對台。

長澤近年憑《信用欺詐師》系列劇集及電影，再創事業高峰。第3部電影《信用欺詐師JP：英雄篇》今年初在日本開畫，同樣登上票房冠軍。長澤再度化身天才女老千達子，與好拍檔少爺仔（東出昌大飾）和理查德（小日向文世飾），在地中海設下史上最大騙局，誓將價值20億的夢幻秘寶—古希臘雕塑「舞動維納斯」騙到手。電影前2輯先後到香港及馬來西亞取景，第3輯原定計劃到地中海的馬爾他島拍攝，但因疫情爆發，最終改為在日本取景，再加上CG後期製作，連觀眾都被呃埋一份！

由經典動畫《新世紀福音戰士》名導庵野秀明，與特攝片大師樋口真嗣合作炮製的《新．超人》，日本上映時票房狂收逾40億日圓(約2.16億港元)。故事講述 巨大不明生物「禍威獸」相繼在日本出現，一般兵器完全沒有作用，無計可施的日本政府集合對付禍威獸的專家，成立特別對策組織。長澤飾演分析官「淺見弘子」奉命派到，與齋藤工飾演作戰策劃負責人「神永新二」合力調查，卻在報告上發現，竟是身分不明的超人......