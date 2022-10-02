Q5 40 TFSI quattro Advanced Line抵揸入門級

包括Audi Q5在內的中型SUV，在香港市場向來備受追捧，主要是因為無論是車身體積或是車廂空間，既不太大亦不太細，最為中庸。最近全新2022年版Q5 抵港，並新增入門級型號40 TFSI quattro Advanced Line，為車迷提供多一款選擇。

動力依舊以配備12V Mild-Hybrid 輕混能系統的2.0L TFSI渦輪增壓引擎作動力核心，搭配7前速S tronic自動波箱及quattro恒久式四輪驅動系統連Ultra技術，可輸出204hp最大馬力，320Nm峰值扭力，在引擎轉速達1,450rpm全數釋出，並一直維持至4,375rpm。該Mild-Hybrid輕混能系統，它能把制動時所收回來的能量轉為電力儲存備用，亦能在低於22km/h車速時引擎自動停轉「休息」，改為電動，有助降低油耗，廠方公布平均油耗量低見6.5L/100km。

數得到嘅，諸如Matrix LED頭燈及LED尾燈組、動態懸掛、19吋合金輪圈、全景天窗、Audi Drive Select駕駛系統、Audi vitual cockpit plus 12.3吋全數碼化儀錶板、10.1吋MMI中央觸控屏幕、MMI Navigation plus 導航娛樂資訊系統連MMI Touch及Audi pre sense city 城市預警安全系統等，全屬標準配備。嫌唔夠的話，可像拍攝車一樣，加多$2萬加裝Exclusive Package。套件內含360度鏡頭、Audi pre sense rear、Park Assist連parking aid plus、轉線輔助、B&O高級音響連3D sound及手動後排車窗遮光簾等多項升級配置，為駕駛者帶來更佳的駕駛體驗。

規格表

車型：5門5座位SUV

引擎：直四TFSI連12V Mild-Hybrid

容積：1,984c.c.

最大馬力：204hp/4,475~6,000rpm

最大扭力：320Nm/1,450~4,375rpm

驅動：前置引擎、quattro四驅

傳動：七前速S tronic自動波

平均耗油量：6.9-6.5L/100km(NEDC)

0~100km/h：7.3秒

車身體積：4,682×1,893×1,662mm（長×闊×高）