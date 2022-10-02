姚焯菲04開工直踩　狂呻：有開工冇收工！

《聲夢傳奇》4位畢業生姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、冼靖峰（Archie）及張馳豪（Aska）今日（2日）出席禁毒活動，並獻唱主題曲《青春作風》，不過4位成員遲了半小時才到達現場，Chantel表示因之前趕拍MV，才令時間所有延誤：「我哋凌晨4時Call Time，一路拍攝，只夠時間食咗少少早餐同午餐，（今晚仲要亮相《聲夢傳奇2》決賽，幾點可以收工？），唔知呀，一向都只有開工時間，冇收工時間，不過相信經理人唔會咁冇人性，唔會糟質我哋嘅。」Yumi又是說雖工作時間長，不覺太辛苦，只覺得好熱同埋全身黐立立，Aska就話好想沖涼。

而Aska在跳唱期間，發現甩褲，原來他褲鏈下滑，他惟有一邊跳一邊整理褲頭，他解釋：「因為拍MV嗰度搞到全腳泥，好污糟，呢條白色褲係問Archie借嘅，都算啱着，佢成日帶一堆衫褲畀大家揀，（有冇借埋底褲呀？）冇喎，下次問啦。」

有傳Archie之前失言以沙士開玩笑而失工作機會，但就益了Aska多了工作，兩人表示工作量由經理人安排，所以增多減少亦不清楚，Archie更說：「之前我返咗內地劇集，所以少啲曝光。」

至於問到何曾受毒品引誘？兩女表示身邊沒有不良嗜好的朋友，Chantel則說只會受食物引誘：「睇唔到就冇問題，聞到就好想食，有時忍唔到就食少少，不過凌晨返屋企，爸爸整咗甜品，我都唔會食。」而Yumi就話自己算是忍口之人。