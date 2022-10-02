好有心！林明禎視像向鄧麗欣送生日祝福

藝人鄧麗欣（Stephy）、張繼聰（阿聰）和王菀之（Ivana）今日（2日）現身戲院，出席主演電影《飯戲攻心》謝票活動。席間有觀眾表示前後已入場14次，教一眾主創感動不已，導演陳詠燊則透露正着手籌備續集，相信會原班演出，延續一眾主角的故事。

電影上映約1個月，累積票房已達5千萬，且成功登入史上華語電影票房榜十餘位，教台前幕後士氣高漲，希望榜上位置維續攀升！主角之一林明禎因離港，只能透過視像與現場觀眾打招呼，並帶領全場向10月生日的Stephy及陳湛文送上祝福。另外有粉絲要求與Ivana合唱電影主題曲，炒熱全場氣氛。

Stephy受訪時，談到誤以為觀眾問她再謝票會否性感打扮，她笑說：「大家好興咁問嘛，4千萬嗰次謝票，我一時口快講錯自己冇着褲，哈哈！（咁去到6千萬係咪會性感啲？）我之前去意大利旅行，都影落啲類似泳衣照，到時睇吓點囉。（有乜生日願望？）票房大賣，如果過到6千萬，為喜劇嚟講就真破紀錄。（生日點過？）應該都係謝票。」

阿聰則笑說：「呢套戲我謝票超過100場，真係歷史以來最多嘅一次。」Ivana接口：「我身邊好多親戚朋友，都話要繼續入戲院支持，佢哋當咗係派對其中一個節目咁。如果拍續集我希望我個角色伴侶list多啲選擇。（今次參演唔到嘅古天樂加重戲份？）我唔敢揀，但我個角色就要考慮。」