李亞男爆料呻不滿　王祖藍提醒男士們不要犯同樣的錯

藝人李亞男為老公王祖藍主持的節目《有個閨密叫祖藍》任壓軸嘉賓，期間被要求互數嬲爆事件，亞男爆老公經常於半夜與閨密傾電話，因而忽略了她，令其不是味兒:「不嬲臨瞓前都係例牌你問吓我啲感受先，嗰日我咁啱有感受，你就接咗其他閨密嘅電話、安撫人哋嘅感受，我知人哋喺度喊你係要聽，但嗰晚我唔係好忿氣，因為我都有情緒，我都想Blah Blah Blah 講，但畀佢霸咗!」祖藍獲悉後非常自責，並提醒男士們不要犯同樣的錯。

談到當年亞男曾忍痛與祖藍分手，並飛返加拿大，但最終因按捺不住對祖藍的思念，拋下一切飛返香港，令祖藍大為感動，祖藍說：「嗰時身邊啲人擔心佢學壞，又驚我呃佢，本來佢諗住放低演藝事業返加拿大讀書，嗰時我都話：『我哋唔好一齊喇，勉強冇幸福，無謂令大家同身邊啲人咁痛苦。』結果佢最後竟然自己一個人飛返嚟香港，同番我一齊。」亞男亦補充說：「嗰時有諗過返去加拿大讀書就唔再返香港，但個心一路好想返香港，一路好掛住我男友，就寫咗封信畀屋企人，話我一定要返香港去搵我嘅幸福。」製作組播放二人當日結婚片段，並要求祖藍重現當年「愛的宣言」，祖藍表示:「我以前好容易好火爆，依家畀你感染到我冇晒火，我知道娶到你一生都會幸福，依家娶咗你真係每一日都覺得好幸福。」亞男聞言也冧爆回感：「多謝你畀我成為你人生嘅女主角。」場面甜蜜感人。