61歲英國男歌手佐治童子(Boy George)被爆收約100萬美元(約780萬港元)拍攝野外求生真人騷《I'm A Celebrity ... Get Me Out of Here!》,今年11月將飛到澳洲拍攝。今次佐治的劇酬,是該節目歷來最高身價!

電視台知情者透露:「我哋好興奮可以請到佐治童子。我哋節目都好耐冇國際巨星參加,佢毫無疑問可以吸引到觀眾。」