就是青春︱關心妍醒參賽者貼士　要歌精舞勁做明星

有線選秀真人騷《就是青春》下午（2日）進行綵排，歌手關心妍（Jade）、陳柏宇（Jason）等以嘉賓身份與一眾參賽者分享心得。Jade表示自己首次參與選秀騷，因拍攝時間頗長，以往未必能夠抽身出席：「囡囡依家上咗小學變咗我哋多咗時間，今次會做2隻，主要分享唱歌心得尤其唱Live方面。」

她指平日亦有教唱歌籌款，有相關經驗：「今次參賽者年齡層同我平時教嘅差唔多，大概都知佢哋嘅風格或者有咩要注意。（有咩貼士畀參賽者？）因為今次係做一個明星，所以要全面啲，我見到有啲唱歌好好、有啲跳舞好好，兩邊比重要諗吓，我當然唱歌行先，因為喺台上相對牽動觀眾時間比較多，如果跳舞好嘅我會建議佢哋練唱歌，冇理由一個騷你只係全程跳舞。」

她坦言現時仍鞭策自己每天跑8公里練氣：「好多時參賽者只係掛住練歌會忽略體能，其實體能訓練係好緊要，我以前去日本學唱歌，錄音室出面係健身室，佢哋話濱崎步都係先做晒運動，再入去唱歌。」她又對兩位13歲參賽者Matt及Haru印象深刻，讚二人聲底不俗加上年輕，有很大培育空間。問到若女兒將來想參加比賽會否反對？她説：「讀好啲書先，我覺得無論做咩都好，學業都要繼續，因為唔止為攞張證書，仲係同你品格修養好有關。」

她坦言不會反對囡囡唱歌，但一定要兼顧學業，又笑言囡囡自上次為她踩紅館舞台後突然喜歡了唱歌：「佢問我幾時再去紅館，我話媽咪都等咗10年先再上，你再等吓先啦，哈哈。」

Jason就笑稱自己身份為人肉網絡搜尋器，他說：「唔係導師身份，係佢哋有需要幫助時幫下拖，唔會主動畀意見，等佢哋可以學習選擇同處理事情。」他坦言未必能完全解決問題，但會引導他們思考選擇。問到有否遇到「點極唔明」情況令他生氣？他説：「傻嘅，點極唔明都合理，因為唔易做嘅，所以我唔會勞氣亦唔會鬧人，佢又唔係做錯嘢。」

至於今日有份出席的20歲參賽者曾琸庭（Alice），早前為節目於戶外拍攝MV時中暑，她笑言自己並不潺弱，但當日天氣太熱加上拍攝時間長感到「反胃」：「貼咗退熱貼坐低休息咗10分鐘，因為唔想拖慢大家進度。（因為咁怕入行？）都預咗做呢行一定辛苦嘅。」