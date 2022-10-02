廖碧兒揮走喪犬陰霾　到土耳其希臘散心

藝人廖碧兒（Bernice）、洪永城和太太梁諾妍（Inez）、黎紀君（Christy）、歌手旨呈到粉嶺出席「香港哥爾夫球會狗狗同樂日」，眾星都還帶自己的狗狗出現，Bernice的愛犬Latte雖然已經15歲，但十分活躍在大草地上開心奔跑，久未露面的她說：「今年先後有4隻陪伴我好多年嘅狗狗離去，傷心咗一段時間。」早前她與友到土耳其及希臘旅行順度散心，現在收拾好心情，也準備稍後會再到外國進修為期17個月的工商管理學碩士課程，同時為自己的紅酒生意加入新的管理知識。

Inez帶着金毛尋回犬Molly與Christy的小狗Blossom玩追逐遊戲，洪永城（Tony) 到內地工作3個月後終於回家了，日前他與女兒洪寶寶重逢一刻女兒認不出爸爸更大喊不要爸爸，令Tony哭笑不得，經過一晚相處後終於重回爸爸懷抱，Inez笑言可以專心投入已安排好的工作，讓Tony全天候照顧洪寶寶，餵奶換片唱歌仔等由他一手包辦，她笑說：「等佢父女兩挽回失去嘅時光。」Christy 透露自己的新烘焙店即將於11月開業，現在忙於最後準備工作，而這一家店將會是Pet Friendly歡迎愛狗朋友。

帶同兩隻牧羊狗現身的旨呈指平時很少機會可以帶兩隻狗狗到大草地玩，牠們都特別興奮，他有份參演的《繩角》亦即將上映，今他好期待。