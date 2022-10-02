鄭伊健搣甩「疫情肥」　紅館騷禁「肉」

近年演藝產量不多的鄭伊健，自認是圈中「娛樂」代表，提到相隔3年再踏紅館舞台開騷，他自爆投反對票惟敗陣。他否認已達無欲無求的階段，但只想做自己喜歡的工作。

明日（4日）是鄭伊健生日，他正式宣布將於11月21日起，假紅館舉行6場演唱會，他透露經理人林珊珊去年已入紙申請，惟疫情存在變數，所以其班底慣性以投票做決定，他笑說：「只係得我一個反對啫！（點解反對？）近年香港人好似唔太開心，我哋做騷都係想大家高興吓。我覺得上次已經好好，咪搞咁多嘢啦，不過每次做完個回報係開心嘅，大家可以攞番啲能量。」

放假貫徹個人風格

產量向來不多的伊健被取笑經常放假，他自認是演藝圈的「娛樂」代表，笑說：「呢個係我Style，有咪做囉，都要有個娛樂代表。」問到是否已無欲無求？他說：「又唔係，階段唔同，依家我都有求㗎，開騷都係我想做嘅嘢，希望大家攞到個開心能量。」至於拍戲方面，他則抱隨緣態度：「睇吓啲電影劇本，我想拍啲開心嘅。」他透露過去3年每年都有拍一部戲，全是年輕導演，他說：「好想試吓同佢哋合作，覺得係需要交流，啲劇本又比較特別啲。」

伊健首次做三面台，保證會做一個歌迷想睇的演唱會：「我想有啲突破，做啲未做過嘅新嘢，放心啦，我哋一樣可以做到四面台嘅氣氛。」他又直認今次開三面台，與MIRROR演唱會事故有關：「本身唔想講，因為呢件事都未完結，依家將件事扭轉一下。」他又自爆曾有「疫情肥」，雖然現已回復狀態，但明言演唱會不會騷肌：「唔係我哋做㗎喇！幫我做美術嗰個人最憎見到肉，邊個騷有見過我除衫呀？冇㗎！」提到太太蒙嘉慧身在日本讀書及打理房地產生意，他直言未知太太會否返港捧場：「疫情問題要安排吓。」但透露疫情期間試過隔離，早前亦有飛往日本慰妻：「太耐冇見唔得嘅！」