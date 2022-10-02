邱仕縉新劇好戲連場　鄭丹瑞讚口不絕

藝人鄭丹瑞（阿旦）有份演出ViuTV新劇《野人老師》，與扮演其兒子的邱仕縉（Stanley）對手戲連場。他對這位後輩讚口不絕，認定是可造之才：「甫見面佢就送上MIRROR LIVE DVD，佢係個好鍾意做戲嘅藝人。我要求新人唔好遲到，同起碼熟讀劇本，而當時佢仲搭住開另一套劇《季前賽》，不過兩樣基本嘢佢都做到。」

阿旦坦言公餘時他愛與拍檔朱柏謙及河國榮等「論戲」：「Stanley同另一條線嘅Frankie（陳瑞輝）會擔櫈仔埋嚟聽，佢哋好想吸收。我確診嗰時喺屋企睇到啲喜劇短片，我都會傳俾Stanley睇，叫佢參考吓，大家一直有保持聯絡，我會覺得有個咁嘅仔都唔錯。」

他透露甫入組時，一眾後輩見到他都顯得比較緊張：「所以諗住萬歲吓，請大家食老婆餅同蛋撻，點知一推門兩個仔嘅後援會已經準備好晒飯、甜品同生果等等，仲有4、5毎人企喺度serve我哋，幫劇組慳返唔少錢！嗰剎那我覺得真瘀，但佢哋依然冇變「大頭」，真係好難得。」

而拍攝《野》劇時候，阿旦曾於外景期間中暑，又因太多工作重疊，一下子消瘦10磅，直播節目時令不少觀眾擔心，及後他更加確診，被囡囡「吩咐」不能離開房間兩星期：「所以我咪搵導演攞《野》劇先賭為快，睇完都俾咗啲意見叫佢哋修正，我對呢套劇好有信心。」