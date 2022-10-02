聲夢2︱大熱Sabrina同XiX企C位　師兄師姐打氣

《聲夢傳奇2決賽》今晚（2日）隆重舉行，比賽一開始由今屆最後5強，包括趙紫諾（Sabrina）、趙小婷（Pamela）、黃洛妍（Janees）、任暟晴（Jasmine）及組合XiX晒冷表演合唱主題曲《我超越我》，其中見大熱的Sabrina及XiX企正中間位，且台還有一班《聲夢》師兄師姐打氣，場面熱鬧。

之後到聲夢總監郭偉亮（Eric Kwok）及陳奐仁，還有導師們包括林奕匡、JW、布志綸、李幸倪及林二汶，而泳兒因舉行演唱會而未能出席。郭偉亮承諾今晚比賽的學員無論輸或贏都會獲他和陳奐仁的歌，而林奕匡、JW、布志綸、李幸倪及林二汶則望學員們好好享受舞台。

現場更由郭偉亮及陳奐仁頒發紅及藍隊中的「導師推介超越進步獎」，結果紅隊由文佐匡、藍隊由劉詠彤奪得，一班師姐如炎明熹、姚焯菲等拍掌鼓勵。

另外，歌手JW的富貴男友葉韋彤早前被入稟高等法院申請破產，事發後JW一直不作回應，前晚她參加紅館晚會表演，已經避見傳媒，她作為「聲夢」導師之一，今晚再次迴避受訪，表現扭擰，最終透露公關表示自己要準備節目，不接受訪問了。

總監之一郭偉亮（Eric Kwok）比賽前前受訪，坦言心情緊張，他個人好想紅隊勝出，覺得Jasmine（任暟晴）最有條件加入娛樂圈，樂壇好需要組合XiX，因為她們充滿正能量。冠軍得主將獲他和另一監陳奐仁作歌，他說：「如果係XiX勝出就係作快歌。」