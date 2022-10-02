隅野和奏　水着露鋒芒

日本藝能界有唔少以青春美少女擔大旗嘅偶像團隊，當中又以48系同46系鬥得最勁，孕育出好多唱得跳得兼喺寫真界搶盡風頭嘅靚女，好似小嶋陽菜、柏木由紀、白石麻衣等一大堆名字，個個都係樣靚身材正，着起比堅尼都勁養眼！而今日為大家介紹嘅美少女隅野和奏，就係嚟自48系嘅分支NMB48。

E奶夠分量

講開NMB48，呢支大型女子偶像團隊一向人才輩出，由早期嘅山本彩、渡邊美優紀，到後來接棒嘅白間美瑠、上西怜，全部都係好波之人，特別係擁有雪白美巨乳嘅怜妹，更加喺寫真界打響名堂，家陣已經係NMB48嘅寫真女王！不過，最近隊內出現咗一位挑戰者，佢就係現年19歲嘅隅野和奏。出身於大阪嘅和奏妹妹，雖然有啲國字面，下巴似乎闊咗少少，但個樣都幾有性格，笑起上嚟散發出一股清新氣息。身材方面，佢同伶妹比較，可以話係一啲都唔輸蝕，體態纖巧，卻有對分量十足嘅E奶，加埋肌膚白嫩滑溜，難怪被稱為NMB48新寫真女王啦！

受師姐啟發

和奏妹妹喺2020年嘅NMB48劇場中，獲宣布為團體嘅第7期成員，但當時嘅身份只係研究生，未算係正規團員，之後開始接受訓練同嘗試登台，因為表現達標，獲選為研究生團體嘅副隊長，去到今年7月終於升格為正式成員。

另外，阿妹喺今年第一季開始拍水着寫真，好多粉絲都被佢嗰副凹凸有致嘅胴體所吸引，人氣亦隨即上升。佢話喺拍寫真方面，主要受師姐白間美瑠同上西怜啟發，但過程中有好多難題要面對，其中一樣就係出外景嗰陣，周不時見到昆蟲，次次都被嚇到驚呼狂叫，花容失色，睇嚟阿妹下次真係要申請唔好出外景喇。