夠Rock夠放　慾女愛硬漢

喺英語世界，一字多義嘅情況好普遍，正如「Rock」呢個單字，可解作石頭，亦能解作搖滾樂，甚至可以衍生一堆令好色之徒想入非非嘅演繹呢！

Rock Formation 兵器硬化

男士總想有個地方硬起來，只係硬到乜嘢程度先係最好？情色俚語「Rock Formation」就暗示畀大家知，最好要硬到好似石頭咁。原來「Rock Formation」暗指硬直嘅兵器，仲要係超硬嗰隻。講到同「Rock」有關嘅情色俚語，仲有「Rocking Chair」，當然唔係搖搖椅啦，查實係暗指曳曳，唔知係咪因為好多男女都鍾意喺椅上調情有關呢？

The Soft Rock 快感升級

石頭嘅特質就係硬，咁何解會有「The Soft Rock」？查實係一種性愛體位，可以話係傳教士式嘅升級版，玩法都係男上女下，但喺進行活塞運動時，男女雙方嘅大腿全程拼合。據性學家指出，呢招好玩之處在於可以提升兵器同私處嘅摩擦度，並會隨住動作愈激烈而變得愈興奮。不過，呢招對於男士兵器長度同埋腰力有一定要求，所以唔係咁易做得到。

《Rock N Sex》 配樂出色

大家睇四仔嗰陣，除咗沉醉於「Oh, yes！」呢類淫聲浪語之中，有冇留意過片中嘅配樂？查實美國有唔少四仔喺配樂方面做得相當出色，好似呢套由Jacquie et Michel ELITE喺2020年推出嘅《Rock N Sex》，算係代表作。影片由Kitana Lure、Clara Mia同Valentina Bianco孭飛，故事講述呢3位靚女組成嘅搖滾樂隊享有超過人氣，卻發現經理暗中出賣佢哋，於是以情慾陷阱作出反擊……當中嘅搖滾演出勁震撼，仲要係3位脫星親身上陣，令人津津樂道。值得一提，Kitana Lure可以話係音樂才女，即使已經淡出四仔界，仍經常喺社交平台分享音樂演出。

同場加映：Rock爆女優高橋聖子

日本AV界有唔少多才多藝嘅女優，好似喺今年4月引退嘅高橋聖子，就係一名Rock友。話說擁有35G巨乳嘅聖子，早喺2015年已跟另一名寫真女優KIRA★AN組成女子搖滾樂團「HöLDERLINS」，即使佢喺2016年投身AV界，依然跟住樂團周圍登台，直至2018年先退團。雖然係咁，聖子冇停過玩音樂，仲喺2020年推出單曲《SEXy × DJ × ROCK' N' ROLL》。家陣呢位前AV女優仍未停止社交帳號嘅更新，等大家可以知道佢嘅最新動向。