陳瀅好人難做　同蔣家旻鬥奸

備受力捧的花旦陳瀅與蔣家旻在台慶劇《美麗戰場》中大鬥法，上演女人之戰，陳瀅坦言角色超難演，連場鬧交兼喊戲，最後由善轉惡，是她從演以來哭得最多的一次。而蔣家旻化身大奸角，試過太入戲搞到導演葉念琛也心寒。

由導演葉念琛出任編劇、監製及導演的無綫台慶劇《美麗戰場》，結集五位花旦陳瀅、蔣家旻、陳曉華、劉佩玥、朱晨麗，聯同方力申、陳山聰與張馳豪演出，敍事時間橫跨20年，講述女人之間的恩怨情仇及人性角力，正如宣傳標語所言「人生如戰場，愈美麗愈頑強。」劇集由明晚（3日）起逢星期一至五晚上9時30分於翡翠台播出。

罕有豪門恩怨劇種

首次為無綫操刀拍劇的葉念琛不諱言這是一套煽情劇，無論劇情、對白以至人物性格均是去到盡，望做到劇味濃郁，重現久未在港劇出現的豪門恩怨劇種。

陳瀅飾演女主角鍾家寶，因父親再婚，跟蔣家旻飾演的鍾家琪成為異父異母姊妹，然而家琪是天生害人精，甚至導致家寶家破人亡，令本性善良的家寶發現好人沒好報，竟逐漸黑化。陳瀅稱今次角色挑戰大：「超級難演，我要由10幾歲演到30幾歲，又要經歷死人冧樓同好多挫折，情緒起伏好大，每集至少有一幕喊戲，全部係用真眼淚，又有好多鬧交戲，所以拍到好攰。去到後段角色要黑化，原來由心奸出來係好難演，比喊戲更難。」劇中她跟張馳豪及方力申均有感情戲，她笑言：「好益我，一次過同兩個男神演感情戲。」

至於蔣家旻的角色是一個終極反派，她說：「呢個角色係入行以來最難演，今次演得好盡，好有滿足感。」她自言劇中經常要跟人鬥生鬥死，身心俱疲，甚至有時會角色上身：「導演話『你可唔可以唔好用琪琪嘅態度同我講嘢，你搞到我好驚。』嗰段時間我對住朋友同家人嘅態度都刻薄咗好多，講嘢冇大冇細。」

方力申疑激嬲陳瀅

另外，跟陳瀅有感情戲的方力申難忘跟對方一場鬧交戲：「場戲講我推佢落梳化，跟住再同佢鬧交，一氣呵成咁拍，佢演到好激動，仲喊到收唔到聲，後來拍完嗰幕戲佢入咗房補妝，匿咗半個鐘先出來再拍，當時我同導演都呆咗，大家都唔敢問佢咩事。」

劉佩玥發火 Bob貼心捱打

陳曉華與劉佩玥在劇中跟陳瀅是中學同學，原以為友情會一生不變，怎料最後反目成仇。劉佩玥的角色有義氣及衝動，她說：「每場戲都要好高能量，導演要求我無時無刻嘅狀態都要百分百。」講到她在劇中跟林盛斌演一對，她大讚對方是好拍檔：「有一場佢要畀我打，佢硬食咗好多，當拍柔情似水嘅劇情時，佢會令我感受到做佢嘅太太好幸福。」而陳曉華的角色絕對是「戀愛腦」，甘為愛情做傻事及忍受對方傷害自己：「對我嚟講最難嘅係我同角色嘅愛情觀相差好遠。」

朱晨麗跳出民初富起來

葉念琛指朱晨麗演民初戲較多，故今次刻意安排一個富家女角色給她，跟方力申、陳瀅有恩怨，朱晨麗透露：「劇中講我同方力申係青梅竹馬，會有好多感情事發生。」而陳山聰則擔任陳瀅的經理人角色，擺脫以往硬朗的形象，收起肌肉變成文質彬彬，靠食腦在娛樂圈生存，魅力十足。