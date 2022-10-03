【是日通勝】

農曆九月初八

壬寅年 己酉月 己丑日

吉時：凌晨11時至1時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：祭祀、嫁娶、開市

忌：栽種、置產

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、8、25、37

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：運勢差勁，謀事要按部就班，不宜輕舉妄動。

金牛座：事業運不是太好，太計較得失易令士氣變差。

雙子座：愛情運最強，單身者宜趁機向心儀對象表白。

巨蟹座：能做到問心無愧，即使霉運纏身也不用膽怯。

獅子座：健康運有點差，宜調整作息習慣，切勿熬夜。

處女座：運勢勝人一籌，財運特別強，生活稱心如意。

天秤座：要時刻留意身心狀態，勿因工作而忽略健康。

天蠍座：淺紫色衣着對你有利，可令好運進一步加強。

人馬座：保持心境平和是今天的任務，不要亂發脾氣。

山羊座：財運最差，投資要量力而為，切忌盲目跟風。

水瓶座：人生有起有跌，毋須為一時失意而自我否定。

雙魚座：感情發展陷入困局，多點笑容有助扭轉頹勢。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）兔 偏財旺

（跌）羊 欠自信

鼠：獲天時地利人和，事業上有望大放異彩。

牛：心態良好，工作積極，收穫將比預期多。

虎：有伴侶者要加強溝通，以免令對方不滿。

兔：有橫財運，抽獎容易中，讓你喜出望外。

龍：待人接物要有分寸，口不擇言易惹麻煩。

蛇：陪家人吃飯聊天，共享天倫，心情更靚！

馬：運勢陷谷底，身邊多小人，工作遇阻力。

羊：是日沖煞，判斷力差，信心受嚴重打擊。

猴：桃花旺，有伴侶者宜抽空享受二人世界。

雞：鴻運當頭，精力旺盛，心想事成不是夢。

狗：工作壓力大，牽涉人事鬥爭，務必小心。

豬：行動力不足，三心兩意，工作效率欠佳。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

慾生於無度，邪生於無禁

無度、無禁皆指沒有節制。貪慾之念和奸邪之行的產生，都是由於放鬆了道德修養的因果。早兩次專欄提出忠言「逆於耳而利於行」及「自知者英，自勝者勝」的行為規諫。所謂「心好命又好，富貴直到老，命好心不好，福變為禍兆」。今期跟同大家探討怎樣改運。

「因果」是改運的其中一環。有些人一直不敢正視自己的所作所為，雖然知道內心世界經常表裏不一，就是不停追求榮欲金錢，但不想改變自己的思維和認知，長此下去形成思維嚴重固化，這些習慣不能抽離放下，亦不去改變自己的性格和心態。其實身體和心理潛伏很多疾病，根本治不好，為甚麼？因本質上每天不停想盡辦法得到慾望，產生焦慮、抑鬱、人格分裂、精神分裂或情感障礙，擔心自己對人的方法同樣發生在自己身上，就算你再聰明和有錢花，一定會踩到自己和別人為你挖的坑。雖然家財億萬，卻眾叛親離，四野無人，孤獨一生，如能早點改變，就能開展心靈上的自我救贖，走向身心健康。心改運改，想改運要先改心，但懂得講要懂得做。

江山易改，品性難移。難移並不是不能移，文字已留下玄機，只要肯把握，不要錯失機會，便能找到破局，那時你夢想的江山就在面前。萬物皆為藥，萬法為心造。命不能改，運可以轉。以前好多病沒有藥去治療，只要努力研究搜尋，最終一定可迎來新里程。