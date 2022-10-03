李冰冰做乘務長擔心露餡　心虛求特訓

相隔4年以新片《平凡英雄》回歸影壇的內地女星李冰冰，除了要靠「半邊面」來演戲成為極大挑戰外，為了演好機艙乘務長的角色，她主動要求接受相關專業訓練，否則情願辭演，堅持原因來自一份「心虛」！

李冰冰和內地男星黃曉明及馮紹峰合演的內地電影《平凡英雄》，是她自電影《極悍巨鯊》4年後，重返影壇之作，被問到是否嚴挑劇本致沒有拍戲數年，她說：「也不能這樣說，這幾年算是機緣巧合，沒有遇上特別合適的角色，或者很能夠打動自己的劇本，這幾年讓我思考更多，跟自己的對話多一些。（再拍戲感覺如何？）我還沒覺得自己沒演戲，感覺還是挺忙的，也一直在工作着，就確實是沒有拍電影，但是拍起來很開心，很不滿的就是覺得沒演夠，希望戲能夠再好一點多一點！」

寧願唔演

飾演機艙乘務長的李冰冰，說是自己主動要求拍前接受乘務長培訓：「我說你們要是不能做到這個，我就不演了，因為很容易露怯你知道嗎？很容易就穿幫了！如果你假假的，隨便瞎比劃一下，那肯定不行。我自己內心不自信，就是空的，人虛會特別不自信，所以我不管拍攝時間有多緊張，我願意花時間去做這個培訓。」她說拍竣《平》後乘機返北京時，不但有在拍攝現場的感覺，令她莫名其妙的是機上的座位顏色、服務員的制服顏色是跟戲內一樣。

由於要依照原型人物，演出時需戴口罩，她說曾有一絲顧慮：「只剩半張臉在演戲會不會流失掉一些表演或表演的張力？」問到稍後會否拍劇或參加綜藝節目？她說：「有就去吧！其實我挺想挑戰的。我是很喜歡很好奇醫學的人，我對就是出血、開刀的沒有甚麼害怕，這些都沒有演過。」