仁濟愛心福袋　向長者傳遞關愛

【特約報道】香港的人口老化問題嚴重，當中更有不少缺乏身邊人關懷的獨居長者存在。有見及此，仁濟自2009年開始，連續13年主辦「愛心福袋」送贈活動，累積已送出超過82萬份載有食糧及生活日用品的福袋予全港獨居或隱蔽長者。而今年踏入第14年，仁濟持續發放善心，送出6萬個愛心福袋，仁濟醫院董事局成員更聯同社會福利署署長李佩詩、安老事務委員會主席李國棟醫生、梁智鴻醫生、藝人錢嘉樂、湯盈盈及阮兆祥，連同一眾義工親身到訪大埔運頭塘邨探訪長者，送遞福袋，傳遞關愛。

【與長者共度疫境】

今年福袋的禮物依舊豐富，並考慮到疫境當前，內容除了日常生活食糧外，還特意加入防疫用品，希望老友記繼續保持警惕，注意個人衛生。仁濟送福袋的善舉踏入第14載，多年的堅持在疫境之中亦始終不變，對於舉辦活動的目的，仁濟醫院董事局主席葉恭正博士就表示：「每次送福袋最重要的是與老人家溝通，令他們沒有這麼寂寞，同時了解他們現時的情況，看看可以如何配合或者幫助他們。其實有時候長者只是想有人探望，與他們聊天就已經很開心，而福袋裡面的物品其實都是一些比較實用的物品，不過對老人家來說最重要還是有人相陪。」

【細聽日常 倍感關懷】

典禮過後，一眾嘉賓攜手走進社區，親身上門將福袋送贈予長者，現年74歲的馬婆婆就是其中之一，她現時與丈夫及女兒居住，探訪當日馬婆婆患有大腸癌及前列線癌的丈夫剛好去了醫院覆診，提及另一半的病情，馬婆婆表示單是使用標靶藥每月就要逾2萬9千元，生活艱難。除了要照顧丈夫外，婆婆亦非常擔心52歲的女兒，她20年前在工作期間跌倒，沒有理會傷勢而出現了後遺症，現時腳部難以發力，被診為半月板撕裂，需要用拐杖行路，在今年8月底時更再次於大埔墟街市跌倒，令婆婆夫婦二人憂心。談及心願，婆婆就提到現時女兒到骨科覆診的排期時間長，而且因為行動不便、時間不靈活，令每次覆診都頗為艱難，希望可以得到醫生的幫助，為女兒爭取到更好、更方便的醫療服務，望有朝一日女兒可以正常走路。

另一位居住在長者屋已20年以上的何婆婆，現年87歲，雖有4個仔女，但只有1個仍在香港。婆婆患有心臟病，平日需要服食薄血丸，每年都要自行前往醫院覆診幾次，而婆婆平日的活動之一就是去社區中心，與街坊見見面，放鬆下。探訪後，阮兆祥表示「好開心今次能夠參與仁濟的這個慈善活動，可以見到老友記臉上的笑容，每次與他們相處都會反思我們陪伴在老人身邊的時間不夠多，然後會提自己空閒時要打電話去問候一下。」而錢嘉樂、湯盈盈二人則表示「這個活動很有意義，一班老人家在年輕的時候努力工作才能令香港這個地方有今日的發展，現在他們年老了，我們一班年輕人或者生活幸福的人更加要愛鍚他們、關注及幫助他們。好多謝仁濟有這個活動讓我們去參與，一齊去發揮香港人的精神。」