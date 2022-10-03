泳兒開騷圓夢　坦言等足17年

英皇歌手（Vincy）昨晚（2日）於九龍灣國際展貿中心舉行《泳兒 VINCY CHAN BREAKING LIVE 2022》音樂會，這是她轉走暗黑風格後的首個音樂會，圈中好友包括謝安琪、衛詩、陳健安及Serrini等亦有到場支持。音樂會亦邀請了歌手鄧小巧、顧定軒及張進翹擔任嘉賓，3人先與泳兒合唱《Poor U》，其後小巧再與Vincy二人合唱《荒唐》，而當Vincy唱到《破曉》時更一度感觸落淚。

她於台上分享入行17年的感受，表示以前很怕面對黑暗，甚少與別人透露這份恐懼感：「呢幾年自己經歷高山低谷，被迫面對同累積好多情緒。」她坦言每次經歷粉碎後才會突破自己，感謝生命中所有Breaking和Break though ：「呢17年唔容易，一出道已經享受事業高峰，亦感受過被遺忘，多謝對我不離不棄嘅人，亦要多謝自己17年都冇放棄，每次企喺放棄邊緣都會同自己講『唔緊要啦，你再堅持多陣就會見到。』」

騷後Vincy直言今次演唱會等了17年：「係我入行以嚟最屬於我、最想要嘅演唱會，因為3年前轉走暗黑系列，一直都想有個演唱會去總括所有嘢，今次班底亦係幫我做碟嘅班底，係我嘅Dream team，今次係我嘅Dream concert。」談到音樂會中有赤腳一幕是否刻意安排？她笑言全因時間關係：「唱完要入後台換衫又再接住衝返出嚟唱下一首，嚟唔切換咁多嘢，所以我都真空上陣。（有冇甩漏走光？）應該冇嘅，如果有你哋幫我打格仔啦，哈哈。」

音樂會碰巧與《聲夢傳奇2》決賽撞期，身為《聲夢》導師的她對未能親身到場觀戰表示可惜：「其實我有諗過將個騷改期，但近排太多人開騷爆晒期，好多學員都想我去睇，真係手掌係肉手背又係肉。」她指冠軍任暟晴（Jasmine）早已是她心目中三甲人選之一：「佢年紀咁細，樣又靚聲又Ok，好有特色。」

而昨日亦剛巧是她的髮型師男友Ziv生日，問到她如何慶祝？她説：「尋日切咗蛋糕，因為我驚今日會太專注喺演唱會。（送咩生日禮物？）咪蛋糕囉。」她稱讚男友很體貼，會體諒她對演唱會緊張，亦感恩早前一直未醫好的氣管問題，臨開騷前兩天卻奇迹的好轉，令她得以順利完成音樂會。