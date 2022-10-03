【心理測驗】一筆盡知你的真實個性

不知不覺便到了10月，臨近年尾，不知大家有否期待新一年的到來，還是積存了一大堆待辨的事情呢？無論你是前者還是後者，在努力前進的同時亦要了解清楚自己心意，我們一起來玩玩這個在網上熱傳的「十」字心理測驗，細聽內心所想。

【問題】

試想像，若要你在圖內的「十」字加一筆，你會立即想到是甚麼字？

A.土

B.士

C.千

D.干

【結果分析】

A.喜形於色

你不擅長掩飾自己的情緒，甚麼都放在臉上，喜歡笑，也很重感情，對於認定的人會非常專一，無論是友情還是愛情都會真心對待，甚至會試圖改變自己來迎合對方。但對於不熟悉的人，你是難以接近的，對待沒有興趣的人更是會十分的淡漠，有恩必還，有仇必報，自尊心強，但話雖如此，只要不觸碰到你的底線，別人對你的傷害你總是會很快忘記。

B.善於偽裝

堅強的你不喜歡展露自己脆弱的一面，因此在別人眼中總是一個勇敢而積極的人。在日常中，即使有所不滿亦習慣表現得不在乎，所有的煩惱、鬱悶都只有自己知道。在友情之中，你重義氣，別人對你好，你就會加倍奉還，重視朋友甚至多過自己，能獨自完成的事就絕不麻煩朋友，是個值得信任及依賴的人。

C.穩重慢熱

喜歡獨來獨往，個性慢熱的你在外人的眼中是一個有點難相處及接近的人，事實上你亦確實會與未完全信任的人保持一段距離。作為完美主義者，你要求凡事都做到最好，因此做事盡責且不怕犠牲，處事成熟，與你熟悉後就會發現你是一個對待朋友相當好的人，而且內心總希望被別人了解。

D.吃軟外向

個性爽快、慷慨的你喜歡與朋友分享，且樂於助人，看起來永遠是幹勁十足，好打抱不平，討厭虛偽及謊言。吃軟不吃硬的你會跟觸碰你底線的人死拼到底，但對於令你受傷的人，只要對方放軟態度、真誠道歉，亦會選擇原諒。外表看起來神經大條又不細心，其實只是在包容別人而假裝不知道。