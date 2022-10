歌手何雁詩和鄭俊弘的囝囝Asher轉眼已經3個月大,阿詩喺社交網上載相片並留言:「Rain, rain, go away, come again another day(出自英文童謡歌詞,意即希望雨天快離開,擇日再來),本來想去公園,點知落雨,咁我哋留喺屋企玩啦,雖然Tummy Time 可能辛苦啲,但係努力啲慢慢就會得架!集思廣益一下,疫情期間可以帶BB去邊度玩?安全之餘都想BB見識下個世界,多啲聞下大自然氣味,睇吓唔同顏色。」

身穿小背心嘅阿詩抱住Asher坐定定,又攬住仍未識轉身嘅BB趴喺度影相,十分溫馨。圈中好友蕭唯展(Oscar)留言指趴喺度嗰個動作都幾高難度,阿詩就反問:「對佢定係對你?」而前港姐許芷熒(Whitney)就留言:「So cute! And you are so FIT」讚阿詩身形Keep得好,亦有粉絲認同留言:「還像未生過的少女一樣」。而網友就提議佢可以帶BB去公園或者沙灘:「西九海濱長廊,大草地+维港海景,仲可帶寵物」。