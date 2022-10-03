韓韶禧黑色吊帶裙現身巴黎時裝周撐Kanye行騷

美國饒舌天王Kanye West昨日（2日）帶同4名子女一同現身「巴黎時裝周」，他獲一時裝品牌邀請首次行騷。來自世界各地的一眾名人紅星包括韓國女星韓韶禧、台灣天王周杰倫、近期與美國男星畢彼特（Brad Pitt）傳緋聞的索模Emily Ratajkowski、英國天后Charli XCX、美國饒舌天后Doja Cat以及英國超模娜奧美金寶（Naomi Campbell）等都有捧場。其中上月拍攝劇集《京城生物》期間不慎整傷眼部的韓韶禧就以全黑吊帶裙加長靴造型上陣。大騷白滑美肌！此外，Kanye前妻Kim Kardashian的妹妹Kylie Jenner以及Khloe都有到來支持「前姐夫」。

而同一日，另一場花生騷亦吸引大批名人紅星出席。其中包括「蜘蛛俠」情人Zendaya、碧咸（David Beckham）大仔布魯克林（Brooklyn）夫婦、美國人氣女星Florence Pugh 等。其中最性感非Zendaya莫屬！穿着黑色魚網的她真空上陣，成功搶去眾星鏡頭！此外，已故天王米高積遜（Michael Jackson，MJ）的大女兒巴莉絲（Paris Jackson）以及天后Olivia Rodrigo等都有以性感打扮現身同日另一場騷。