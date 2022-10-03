Pricerite實惠《周年賞》優惠全年最抵　用消費券享彈性分單服務

【營業資訊】Pricerite實惠為慶祝36周年，由即日起至10月17日舉行一年一度《周年賞》，精選貨品低至1折，家品部/傢俬部會於活動期間分別推出的「限定激減優惠」，精選家品/家電低至1折，精選傢俬低至5折，部分傢俬更推出高達$7,000的優惠。

同時，新一批政府電子消費券於10月1日起發放，Pricerite實惠深明顧客對彈性消費的需求，特意提供「分單」服務。顧客由即日起，於Pricerite實惠門市購物滿$1,000或以上，即可按自己的需求「分單」，以最多５個電子消費券帳戶結帳，適合一家大小一同購物。消費券使用的金額由顧客決定，如扣除所有消費券金額後仍有餘額需支付，顧客可按自己喜好隨意選擇付款方式（包括現金、信用卡等），如以DBS信用卡簽帳更可額外再享高達$360折扣優惠。Pricerite實惠《周年賞》一年一度折扣優惠多籮籮，全年最抵，萬勿錯過！

Pricerite實惠《周年賞》優惠活動

日期：即日起至10月17日

分店：全線分店、Pricerite.com.hk網店、《Pricerite實惠》手機APP