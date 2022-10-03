2022聖誕倒數月曆曝光　逐日拆開超驚喜

踏入10月，距離年尾的聖誕節愈來愈接近，大家是時候物色聖誕倒數月曆喇！想為自己製造儀式感，最好就提前1個月買到，然後每日都開1格，就似每日都收到禮物一樣開心。又或者純粹為了欣賞月曆的設計都一樣會有驚喜，今次就為大家帶來5組聖誕月曆，讓大家搶先看當中有何驚喜！

萌貓陪倒數

Paul & Joe的倒數月曆是將24件物品裝在一個華麗的盒子裏，每一件都是獨立包裝，有齊1至24日，從12月1日起逐一拆開就倒數到聖誕。盒上印有標誌性的印花圖案和設計師Sophie的愛貓Gypsy與 Nunet的插畫圖案，當中的內容也非常精彩，有限定的妝前乳與貓咪唇膏，還有迷你尺寸的身體護理與皮膚護理產品，全部都十分可愛。

迷你尺寸樂趣

YSL同樣也有24款的迷你護膚、彩妝與香氛系列，包括3款熱門香水Libre、Mon Paris和超級讓人上癮的「黑鴉片」Black Opium，全部都放置在精美的抽屜中。每天打開1格，拿出1件化妝品，就可盡情享受聖誕節倒計時的樂趣。迷你尺寸也大大方便每次都用不完貨裝的人使用，用到覺得喜歡再去買貨裝也不遲。

藝術異域風

源自以色列的SABON，一向鍾情異國風包裝，所以大家在選購，通常都能夠從包裝圖案中，一眼認出品牌產品。而這一次的聖誕倒數月曆也不例外，以華美風設計出藝術品般的禮盒，裏面裝滿了各式身體護理產品，打開每一個數字盒子，就會出現芳香身體護理、頭髮護理、面部護理、香水等，每一種香味都可因應合適的場景使用。

護膚過聖誕

每年聖誕的重頭戲除了大牌的彩妝組，還有護膚組的KIEHL'S，月曆裏面使用豪華包裝，每一件都是Kiehl's的熱門產品，包括身體護理和面部護理夫人24件商品。讓大家可以好好護膚寵愛自己，而且當中的精華液、化妝水都很實用，絕對不會浪費。包裝也使用今年限定的卡通設計，實用又精美。

豪華閃閃香氛

香氛品牌Diptyque這幾年備受矚目，今年的聖誕月曆一定也能引起大家尖叫。因為今年設計的禮盒閃耀Blink Blink金光，禮盒在深黑色背景上描繪了閃亮的銀河系，令人着迷，就算拆完所有禮物都不捨得拎去回收。除了包裝令人驚喜外，內裏仲有聖誕限定蠟燭，大家可以邊拆邊用，享受聖誕到來前的每一日。