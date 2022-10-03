爆操女神︱楊梓菁教操臀部肌肉　達至最佳美臀效果

繽FUN星網最近推出新節目《爆操女神》，邀得一眾女神級藝人化身教練，隔住個Mon傳授在家運動心得。被譽為「新一代打女」的楊梓菁（Wiyona）繼之前推出4集《爆操女神》與觀眾齊齊做運動keep fit ，現在再添食，分享操弗Body的秘訣。

Model出身的楊梓菁（前名楊柳青）近年轉戰影視圈，在多部電影中展敏捷身手，顯露出打女硬朗一面。但在無綫劇集《溏心風暴3》及《解決師》中則大騷性感完美體態，又不時在社交分享靚相，盡展女人味的一面，令人睇前一亮。而楊梓菁除了是演員，迷上健身運動的她考獲健身教練牌照，更曾經開過私人健身室，故一直在公在私也保持「招牌」完美身形。

楊梓菁的《爆操女神》去到第6輯，今集小菁教大家6招操練美臀。6個動作中難度有高低，有大家不會感到陌生的橋式動作，但為了加強集中訓練臀部肌肉效果，做動作時需會用上一條橡筋協助鍛煉。當中較難掌握，亦最易做錯姿勢的要數到Donkey kick，先以雙手及單膝撐住地下，然後將另一隻腳以90度的姿勢向上抬起，動作保持慢慢向上，能幫助掌握運用臀部肌肉發力，達到美臀最佳效果。而小菁每集也不厭其煩，不斷提醒大家做運動時要注意保持呼吸，對提升運動效率相當有效益。

場地：Prestige Fitness

服裝：Jamoire