聲夢傳奇2︱趙紫諾大熱倒灶即爆喊　否認為輸比賽痛哭

無綫選秀節目《聲夢傳奇2》昨晚（2日）圓滿結束，被一致睇好的「大魔王」趙紫諾（Sabrina）大熱倒灶只得季軍，賽後未知是否因失落冠軍而爆喊，尤其是她甫見到江廷慧（Vivian），更激動上前擁抱，她否認因輸了而痛哭：「Vivian對我好好，一直教我廣東話，一見到佢就會喊死。」她強調攞到季軍已好開心，並感謝觀眾一直對她的支持，我最想多謝我嘅朋友，佢哋陪我嘅時間最長，我好愛佢哋。」

至於人氣極高的美少女任暟晴（Jasmine）在《聲夢傳奇2》力壓大熱的趙紫諾（Sabrina）及黃洛妍（Janees）奪冠，Jasmine賽後坦言：「感覺好唔真實，不過我心存感激。」她對自己整體表現感到好滿意，她說：「係我咁多次綵排裏面最滿意嘅一次。」她承認比賽以來好大壓力，令她有段時間睡眠質素好差，依家讀緊中五的她說：「好彩聽日假期。（完騷最想做乜？）瞓覺，之前瞓得唔好。」贏得10萬獎金點用？她說：「我真係諗都冇諗過攞到筆錢，唔會咁衝動去用，（你預咗輸？）我係冇諗過攞冠軍。」她父母也有親臨現場支持她，她笑言爹哋仲好sweet，送了束花給她。

亞軍黃洛妍（Janees）對賽果冇失望，她說：「只係我令到人哋失望而有啲失落。」她坦承在表演第二首歌時，自己不在狀態，表現不穩定，她說：「好似都未ready好就要出場，今次係自己人生裏面第二次演出失敗，第一次係上次小提琴演奏，希望今次係最後一次，唔好再有失準情形。」一直好想做歌星的她，會努力朝住這個方向進發。