隨住開關，大家瘋狂搶機票，先未講搶唔搶到機位，現時可能一張去東南亞的機票都炒高幾倍，暫時唔想同人爭，不如抖一抖，在本地食番餐惹味的東南亞菜仲好，近日有越南和泰國餐廳推出新菜單，更有泰國過江龍攻港，讓大家不用飛都可以感受到東南亞美食。

西貢燒烤風味

越南胡志市原名叫西貢，除有不同的風景名勝，食物亦有特色。灣仔越南餐廳Le Garçon Saigon 早前迎來新任總廚John Nguyen，於越南出生的師傅，曾於美國和本地等餐廳任職，總結不同地方的風格再創，為餐廳帶來一系列新菜式，以推廣西貢燒烤風味。炭火烤白鰻魚以乾式熟成鰻魚配菠蘿鯷魚汁，鮮香又去膩。越式炒大蝦在傳統醬汁中加鵝肝醬一起炒，惹味香濃。另外還有選用澳洲和牛加北寄貝打造的和牛他他，加點魚露和焦香牛油，風味十足。牛舌越式法包的包面塗滿鵝肝醬，加青瓜、醃菜和芫荽，每一口都咁好食。

過江龍泰菜館

每次去泰國，除了做Spa，還會到各式小店或掃街搵好野食。連續5年獲泰國米芝蓮餐盤推介的平民美食店Baan Phadthai，近日於將軍澳開設海外分店，港人可即時吃到餐廳著名的泰式炒金邊粉，用了18種秘製調味料炒成的金邊粉，內有蛋、硬豆腐、蝦乾等材料，每一啖都鑊氣十足。另外還有正宗海南雞飯、泰式船河和燉椰子雞湯等，甜品有杧果斑蘭葉糯米飯、椰香紅寶石冰及椰奶芋圓等，讓大家享用到地道的泰式平民美食。

泰式下午茶

惹味的泰式小炒和主食固然美食，精緻化的茶點亦很吸引，泰菜食府Mango Tree近日和瑞士品牌GLYCEL合作推出水漾滋味泰式下午茶，鹹點有牛油果柚子沙律、炭燒雞全翼、牛柳串燒、炸魚餅漢堡和海鮮黃咖喱撈麵，甜點有泰式及泰啡奶凍、椰汁西米糕和班蘭千層糕，吃時可配洛神花椰果特飲、椰香三色冰或桂圓蓮子等特飲，每份下午茶會奉送活膚潤肌體驗三件裝連現金禮券，亦可用優惠價享用Aqua Power瞬間補濕療程或黑曜石經絡及全身穴位按摩組合 ，數量有限，送完即止。