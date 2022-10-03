鍾舒漫原來有喜感　望拍搞笑片放上網吸睛

藝人黃劍文、鍾舒漫及鍾雨璇等今日（3日）出席活動。鍾舒漫表示首次參與活動的微電影拍攝，她説：「係一套喜劇，我飾演一個隔離期間撞鬼嘅人，角色好搞笑同好有發揮。」她表示平日予人一臉正經感覺，希望藉今次能發揮自己喜感一面，她自爆其實是一個長期搞笑的人，最喜歡觀看無聊東西：「男朋友同阿妹都係同類人，大家平時都會互傳一大堆無聊嘢。」她直言有意聯同幾位志同道合的朋友齊齊在網上拍搞笑片，覺得保持開心做人很重要。

另外她又透露原計劃年底出新歌，但決定改至明年年頭才推出，寓意有個新開始，而年底她將會參加一個大型跳舞騷，現在正積極排舞：「大家都以為我冇問題，其實我係比大家用更多時間去練，喺屋企將片段用慢鏡逐格睇住練，我係後天努力型。」

至於黃劍文與鍾雨璇將於本月13日於麥花臣場館開慈善騷，為動物慈善機構籌款。二人表示也有去當過義工照顧流浪貓狗，鍾雨璇指之前去過幫狗狗沖涼，而黃劍文則表示自己第一次去就負責通渠清潔，他説：「之後又試過去送物資，雖然辛苦但值得，我屋企家有兩隻貓都已經20歲，同樣患有腎病，每日用好多時間餵藥。（係咪已經有心理準備？）都有，醫生話佢哋活多一日就等如賺多一日。」他們透露今次慈善騷會有合唱環節，二人會合唱《數碼暴龍》，望帶熱現場氣氛。