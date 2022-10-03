被ANSONBEAN生日「突襲」　吳家忻林千渟高呼：好Sweet！

藝人陳毅燊（ANSONBEAN）、吳家忻及林千渟主演的Viu Original首部本地原創劇《#她和她的戀愛小動作》，將在本周五（7日）在黃Viu上架，日前進行宣傳活動時ANSONBEAN向兩位「九月壽星」吳家忻與林千渟「突襲」，捧出有她們劇中造型的生日蛋糕來祝賀二人，令吳家忻及林千渟驚喜得不禁大呼：「好Sweet」！

吳家忻與林千渟在戲中的性格南轅北轍，但同月生日的她們現實中卻夾到爆，一樣夠癲！林千渟說：「吳家忻大情大性，我細個讀女校，好怕好溫柔嘅女仔，鍾意女仔爽朗，但佢超講得笑，佢係癲。」吳家忻則說：「其實我哋兩個性格都係凸，大家都係癲，唔好睇佢好似好斯文，大家都畀佢好斯文嘅一面呃到，所以先有個咁斯文嘅角色畀佢，其實佢一啲都唔係。」

飾演ANSONBEAN女友的吳家忻，說角色跟自己本身有點相似，她說：「都係比較不修邊幅、好鍾意遲到，喺劇入面對ANSONBEAN嘅行為，我都有咁對待過前男友。」ANSONBEAN則認為自己跟角色的性格很似，如對女友細心等，相反林千渟認為角色跟自己反差很大：「愛情觀上，我個角色係不甘寂寞，好想脫單，但現實嘅我反而鍾意自己生活，好享受獨處。」而ANSONBEAN更被指開工爆出不少笑料，他說：「可能係喜劇，我唔知點去做，就好似有幕扭樽蓋鏡頭，啟發我有時要加啲戲。」