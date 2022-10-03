劉佩玥為上車慳到盡　就快儲夠首期做業主

劉佩玥、陳曉華、陳山聰、方力申、何依婷、丁子朗今日（3日）在鑽石山宣傳今晚首播的無綫台慶劇《美麗戰場》。女主角陳瀅身在法國出席時裝周，缺席宣傳，但「阿寶」亦不忘在巴黎鐵塔下，越洋拍片為劇集打氣。

劇中「三姊妹」3缺1由劉佩玥、陳曉華頂上孭飛宣傳，劉佩玥笑說：「都羨慕陳瀅去咗巴黎做嘢，自己有兩三年冇去旅行，佢係勇者嚟，中間仲飛過兩三次，不過佢只係缺席今次宣傳，之後就會返嚟。（叫陳瀅送包包答謝？）其實呢幾年對於買嘢意欲都減少咗，目標係買樓。阿Bob（林盛斌）開劇之前都話有錢一齊搵，有樓一齊買，嚟緊會一齊都有幾個工作，唔怪得陳瀅都話羨慕同阿Bob做CP。（儲夠首期未？）努力中，自己入行以嚟都算節儉嘅，都算儲到錢，離目標已經唔遠，希望呢兩年可以完成買層樓畀媽咪嘅承諾。」

陳曉華被問到可有買樓目標，她笑謂拍劇多了個「阿媽」日哦夜哦灌輸理財之道，她說：「自己好大頭蝦，阿Moon好好，分享咗好多理財知識畀我，除咗冇煲湯之外，真係好似我阿媽，依家27歲，希望30歲可以買樓。」

劇中被丁子朗糟質的她被問到可希望與丁丁組成CP搵錢？她笑說：「佢有另一套台慶劇喎，唔知會唔會揀我，不過佢喺劇裏面摑咗我10巴，佢係欠咗我嘅。」劉佩玥笑言陳曉華當日拍完被摑戲，還大讚她面色比平日紅潤，但原來是中了「還原靚靚拳」。