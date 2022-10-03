美麗戰場︱蔣家旻自認乞人憎　每日鬧人鬧足10幾粒鐘

無綫台慶劇《美麗戰場》今晚首播，論到劇中「最乞人憎」角色，監製葉念琛推介蔣家旻。飾演陳瀅異父異母妹妹鍾家琪的蔣家旻，在一系列的劇集宣傳片中「把口冇時停」，唔係鬧人就係發表驚天歪理，其中向陳瀅怒吼的：「家咩姐啫，我同你唔同老竇老母生架！我咁聰明你咁蠢！」，擺明向經典奸角甘量宏（張家輝飾）致敬。

蔣家旻受訪時坦言「琪琪」是其人生中暫時「最攰嘅角色」，並笑指每日收工回家都感覺「散晒」：「琪琪係鬧得最多人，好乞人憎、對白又賤格。我做呢個角色情緒係由內攰到外，每日拍完都成個人散晒，唔係眼瞓嗰隻攰，係有虛脫嘅感覺。因為正常鬧人唔會鬧幾個鐘，但我每日拍戲都鬧足十幾個鐘，因為我冇一場戲係可以好平和，就算平和嘅狀態都係挑釁緊人哋，所以需要嘅能量好高。」

談到角色「金句」浪接浪，蔣家旻笑言全是導演葉念琛功勞，並透露葉念琛會即場改對白：「佢有時現場有諗法，就會即場改得再衰啲、再賤格啲，佢寫嘅對白都幫到我入戲，令個角色立體啲，佢好知道自己要啲乜。」她又讚導演為了Keep住演員的energy level不要大跌watt：「因為通常能量跌咗就唔會有第一、二Take咁好，所以好多時我哋NG導演都會繼續去。大場面佢通常拍一、兩Take就完，然後再補我哋大頭。」她笑指不少看過劇集的同事都直指她「乞人憎」，令她相當開心：「我好Enjoy畀人鬧，證明我做到嘛，都想大家睇得投入。」

今日釋出以六位男主角為主的官方宣傳海報，陳山聰及方力申齊齊企C位，不過站在最前方的山聰「地位」明顯略勝一籌。其餘四位男主角還有丁子朗、姜大偉、林盛斌及張馳豪。從劇照所見，以山聰及小方最有新鮮感，架上圓形金絲眼鏡的山聰，無論造型及人物性格均似是「倒模」金牌經理人黃柏高；至於近年走開綜藝路線的小方，則難得以官仔骨骨造型亮相，貴格十足的同時，氣勢亦比平時兇猛。而丁子朗亦會一改「乖乖牌」形象飾演花心渣男，單看劇照其充滿邪氣的眼神，已讓人相當期待。