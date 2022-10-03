張秀文升呢做人妻首個工作　主持《答得快 好世界》

去年12月升呢做人妻的藝人張秀文，婚後首個工作，是和藝人鄭衍峰主持無綫全新問答遊戲節目《答得快 好世界》。無綫歷年打造不少膾炙人口的問答遊戲節目，《答得快 好世界》精選了8個經典節目與全台藝員玩多次，包括《江山如此多FUN》、《智在必得》、《溫故知新》、《勝在夠開心》、《DO姐有問題》等，並邀請相關節目的「元祖級」主持擔任嘉賓主持，包括《15/16》的森美、《勝在夠開心》的韓馬利及李有毅、《溫故知新》的莫鳳儀、《DO姐有問題》的鄭裕玲，以及《電視大贏家》的汪明荃、梅小惠及江欣燕等。

今晚（3日）播出的首集，致敬及重現的是《15/16》，今集嘉賓有楊潮凱、黃美棋及翟威廉等，對戰歐瑞偉、李偉健、鄭世豪及許家傑等，期間嘉賓們更要猜出張秀文和鄭衍峰誰吃了辣麵，張秀文和鄭衍峰盡施「戲功」以混淆視聽。

至於明晚播出的第二集，重現的是《江山如此多FUN》，嘉賓陣容有朱凱婷、謝芷倫、鄧梓峰、「Patrick sir」林溥來等，最大亮點是當年主持江欣燕與鄧飛「重逢」，欣欣笑言：「當今世上我好有資格同你講一句，你大個咗呀！」