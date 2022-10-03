陳瀅做女一都缺席宣傳　方力申呻執輸：早知我都飛！

陳山聰、方力申、何依婷、丁子朗等今日（3日）在鑽石山宣傳今晚首播的無綫台慶劇《美麗戰場》。身兼監製、導演及編劇的葉念琛指今次劇集做到快拍快播，大家士氣高漲，希望在台慶頒獎禮上有好收穫。

小方受訪表示《美》是他人生第3套劇集，期待看到自己的演出，有機會也想多拍劇。對於女主角陳瀅飛往巴黎出席時裝周缺席宣傳，他笑說：「原來女主角都可以飛得㗎？早知我都飛啦，我都想去美國、日本睇NBA季前賽。」

方力申受訪時爆拍攝時有「飛紙仔」情況，他笑說：「導演有壓力先有好嘢，所以佢特登。」山聰指葉導身兼數職，最清楚劇集內容，所以去到現場有加有減也是正常，自己只試過是兩次飛紙仔。

講到《美》是台慶劇「頭炮」，山聰指有壓力是好事，能打頭陣也感開心，小方則笑指他是「雙響炮」，之後還有另一套台慶劇《超能使者》出街。講到兩人在宣傳海報中企「C位」，山聰笑稱林盛斌指他才是「男一」，因海報若由右數起，他企在最右是男主角，山聰笑言他們只是男三、男四。

陳山聰日前46歲生日大會送上蛋糕補祝，他指前夕與胡定欣等好友吃飯慶祝，正日自然留給妻兒。問到生日願望是否攞「視帝」？他指最希望自己有份參與的《美》劇和《超》劇都有好收視，因今次是他人生第一次參與兩套台慶劇，希望大家都喜歡。