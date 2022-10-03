好多單身男都會埋怨自己運滯，溝極都溝唔到女，不過佢哋有冇諗過其實係自己嘅問題，唔識得透過其他方法擴闊社交圈子！日本AV界就有唔少作品講男主角利用社交網絡，好容易就識到身材火辣又放蕩嘅索女，兩人一見面就即刻去爆房，尋找性福真係話咁易呀！

婚後更飢渴

喺SOD出品嘅《當我單身時，我和一個在SNS上認識的男人發生了性關係》中，青空光剛剛結婚，本來同老公過住幸福美滿嘅生活，之不過光妹成日都手機不離手，不過唔係打機，而係瞞住老公用社交網絡溝仔！原來光妹可以話係無男不歡，更試過勾引男同事喺辦公室激戰，而婚後慾望更係愈來愈強烈，為咗滿足私慾，佢就不斷出軌。

為民請命

由Moodyz推出嘅《放學後角色扮演中出兼職》入面，綾瀨心呢位爆乳美少女，除咗好雙乳仲好心地，因為佢覺得男人抑壓性慾嘅話，對佢哋嘅身心健康都會有影響，於是佢透過社交網結識男仔，對方見佢咁索又咁好波，梗係即刻撩上床啦！而心妹就會一口答應，更會換上不同服裝打扮迎戰，有時仲會一次過約兩個男仔大玩3P添！

把柄在手

片廠GLORYQUEST推出嘅《SNS惡德老人之金髮美女狩獵》，講述川菜美鈴係一位知名模特兒，有一次佢飲醉酒後同個男仔發生一夜情，過程更被人拍低。後來，一位叫做吉川嘅大叔透過社交網聯絡美鈴，話搵佢做泳衣模特兒，當阿妹上門之後，吉川就展示美鈴嘅情慾影片，並以此威脅阿妹獻身！美鈴唔想形象毀於一旦，惟有任由對方魚肉，上床之餘再玩埋鴛鴦浴。不過，美鈴好快就被吉川嘅雄風征服，仲甘願做對方嘅床伴！

簡評

喺3部作品當，本仙最鍾意青空光主演嘅《我和SNS上認識的男人發生了關係》，一來光妹樣靚身材正，而且肌膚鮮嫩白滑，二來佢喺不同場景同男優激戰，當中有場同男同事喺辦公室偷食，令人睇得相當過癮，加上佢表現得極之飢渴，床上反應夠肉緊，認真好睇！