找數真漢子︱C AllStar再次聖誕報佳音　12月開戶外音樂騷

當年組合C AllStar都會在聖誕於街頭快閃報佳音，幾乎是他們每年與歌迷之約，相隔數年，C AllStar再次「找數」，今日他們宣布將於12月在聖誕假西九文化區苗圃公園舉行戶外大型音樂會。

C AllStar坦言主辦的邀請絕對是機會及緣分，不但繼續履行每年報佳音，與歌迷歡度聖誕的承諾，甚至將舞台由街頭擴大至大型戶外場地，已有數年沒有報佳音的他們，對今年終於可以與歌迷再次共度白色聖誕，直言十分懷念：「最難忘嘅聖誕一定係報佳音，有一年喺尖東海旁演唱，唱到差唔多11點半，街燈都關了，甚至清潔姐姐都開始洗地示意『快啲走』，但歌迷仍然留低一齊大合唱，當時真係好開心。」

為滿足歌迷的聖誕願望，C AllStar透露今次音樂會必定會有耳熟能詳的熱門歌，他們亦歡迎歌迷點唱，更期望是次音樂會能帶出有意義的訊息，透過音樂帶大家進入反思，能使大家有沉澱思緒、情緒起伏的一刻。談到以往成員間有沒有交換禮物，C AllStar笑稱：「我哋支持環保，只會『交換垃圾』，意思係交換家中依然實用嘅物件，唔使買新物品，又可以畀物品『新生命』，一舉兩得！」