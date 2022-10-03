Kait Wild　網紅界王者

講到美國人氣網紅，就不得不提Kait Wild，佢憑住美艷又性感形象，加埋高超嘅打機技術，成功吸納逾580萬粉絲，難怪有美國網紅界之王稱號，絕對係實至名歸。

熱愛玩Cosplay

原名Kaitlyn Michelle Siragusa嘅佢，最初並非專職做網紅，而係一位Cosplay服裝設計師兼製作人。佢細個時已經係動漫及電玩迷，為咗出席Cosplay活動，跟姑媽學縫紉製作Cosplay服，及後喺大學修讀時裝設計，畢業後獲教授推薦到歌劇院及芭蕾舞團擔任服裝設計師，2015年創辦咗自家兒童Cosplay服裝公司，與此同時，以藝名「Amouranth」展開Coser生涯，憑住超性感嘅造型展現出火辣魅力，不但贏盡眼球，更成為美國數一數二嘅著名女Coser。

飛釘直播打機

及後佢進軍網絡直播打機行列，經常着住吊帶小背心兼飛晒釘咁直播打機，試問點可能唔迷倒一眾網民？結果喺短時間吸納到超過300萬粉絲！雖然佢曾遭網民檢舉多次，帳號更係被封過好幾回，但到最後都能獲得解封，同時佢更係着得愈嚟愈性感，內衣上陣可請指定動作，至今粉絲已超過580萬，相當厲害！不過，打機直播並未能滿足佢進軍網絡界嘅野心，2021年開始經營網絡社交平台，家陣兩個社交平台合共擁有逾300萬粉絲，仲未計佢以其他名字所開嘅社交平台，網紅之王呢個稱號絕對名副其實。

Profile

出生地：美國

身高：162cm

三圍：36E-26-43

雖然經營網絡社交平台，對Kait Wild嚟講可以話係新手，但佢嘅名字對美國網民嚟講卻係耳熟能詳，佢更喺會員制平台上出售性感寫真相，吸金力真係超勁呀！