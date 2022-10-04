【是日通勝】

農曆九月初九

壬寅年 己酉月 庚寅日

吉時：凌晨1時至3時、上午7時至9時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：解除、沐浴、理髮

忌：祭祀、結網、出財

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：14、29、34、48

幸運顏色：紅、紫

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：財運強，事業發展有突破，可獲得理想回報。

金牛座：愛情運特別差，擇偶要留意對方的內在美。

雙子座：運勢比上不足比下有餘，懂得知足就有煩惱。

巨蟹座：工作狀態欠佳，重要事不妨留待明天才處理。

獅子座：易被溝通問題拖後腿，職場上務必謹言慎行。

處女座：運勢中規中矩，相信自己，遇上難題不可怯。

天秤座：工作運稍遜，成績跟預期有出入，心情鬱悶。

天蠍座：獲好運氣加持，按自己想法行事，易獲成功。

人馬座：過得自己過得人，行事要懂得為身邊人設想。

山羊座：心浮氣躁無助解決問題，保持冷靜最重要。

水瓶座：身處逆境要保持開朗，提防負能量拖垮健康。

雙魚座：保持樂觀易獲幸運之神眷顧，有望心想事成。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）馬 財運強

（跌）蛇 偏財弱

鼠：得貴人提攜，做事得心應手，易獲佳績。

牛：爛桃花出現，曖昧行為容易惹來一身蟻。

虎：富有上進心，能夠從工作中獲得滿足感。

兔：有望發揮自身才能，獲認可的機會甚大。

龍：謀事踏實，不會紙上談兵，易交出佳績。

蛇：偏財運弱，不宜賭博，有機會輸光身家。

馬：財運好得令人羨慕，做生意人士最有利。

羊：財運低迷，易因金錢之事與身邊人爭執。

猴：是日沖煞，人際溝通出問題，是非纏身。

雞：理財投資要量力而行，不要有非分之想。

狗：事業平穩，行事謹慎，有利見客傾生意。

豬：說話得體，從事銷售業務易獲客户信賴。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

0+3後的香港運勢

香港實施0+3，正常來看，應該有利各方面的發展，筆者就嘗試用玄學去推算一下，現在至新年前各方面的走勢。

現在至年尾香港的經濟情況得出「天地否」，否卦是代表陰陽不調和，內外不合的意思，可解說為縱使防疫政策好像已經開始逐步鬆綁，但仍然未達致大眾的要求，相比大環境的走勢，仍然出現落後、落差的表現，因而對香港的經濟似乎沒有太大的得益，事與願違。

再預測是現在至新年前的樓市走勢，出現「山澤損」，損卦很明顯是有損失之意，諸多不順、散財破損是難以避免，亦意味樓市的走勢會繼續向下，有低處未算低之現象，所以如果大家想入市，建議持觀望態度，不宜輕舉妄動，三思而後行是必須的。

最後是預測是香港股市的走勢，得出「天風姤」，姤卦是相遇邂逅的意思，此卦是一陰遇五陽，即是一女人遇到五個男人，這種關係只是一時的偶遇，不能夠長久。亦可解作股市會有反彈向上的走勢，可惜這種情況難以持續，曇花一現，陰陽消長過後，最終也是跌多於升。