「鬼聲鬼戲」迎萬聖節！荷里活四大連環殺人狂全紀錄

萬聖節就快到,係時候拎啲恐怖片出嚟翻煲來應應節!多年來,荷里活拍過唔少經典恐怖片,其中亦創造咗「四大天王」。不過與香港「四大天王」唔同,佢哋唔識唱歌嘅,而係「一味靠殺」!佢哋就係《猛鬼街》(Nightmare on Elm Street)的Freddy Krueger 、《黑色星期五》(Friday the 13th)的Jason Voorhees、《月光光心慌慌》(Halloween)的Michael Myers以及《慘無人道》(The Texas Chainsaw Massacre)的Leatherface。

殺人狂1號-《猛鬼街》Freddy Krueger

《猛鬼街》自1984年首集開始共拍過7集,據導演韋斯奇里雲(Wes Craven)曾表示片中「夢中殺手」的靈感來自他兒時的一名同學Fred Krueger,韋斯在校內經常被對方欺凌。而在《猛》之前,韋斯在72年的成名作《殺人不分左右》(The Last House on the Left)亦以Krug的名字作為片中奸角的名字。除了角色靈感來自韋斯的同學之外,Freddy的造型亦來自他的童年陰影!Freddy的燒傷疤痕來自他兒時看見的一名男人,而他的衣服以及招牌帽就來自韋斯兒時見過的一名醉酒流浪漢。

殺人狂2號-《黑色星期五》Jason Voorhees

在《猛鬼街》推出之前,派拉蒙電影公司已率先開拍B級Slasher Film(屠夫電影)《黑色星期五》並成功塑造片中的「面具殺人王」Jason Voorhees。與《慘無人道》的Leatherface一樣,Jason的行兇武器都是電鋸。一直以來有傳《黑》故事的靈感來自1960年芬蘭一湖畔發生的兇殺案,此外,創作人亦將同類型電影《月光光心慌慌》(Halloween)以及賣座校園喜劇《肉丸》(Meatballs)兩片的元素合二為一,打造成「少少咸多多驚」的電影!影片最終以「蔗渣價錢弄出燒鵝味道」令派拉蒙賺大錢!結果一共拍了10集,直至《鬼王再生》才完結。

殺人狂3號-《月光光心慌慌》Michael Myers

除了Freddy以及Jason兩大銀幕殺人狂之外,70年代經典恐怖片《月光光心慌慌》(Halloween)的面具殺人狂Michael Myers亦是長拍長有的Slasher電影系列!繼埋下周上映的大結局《了結月光光》(Halloween Ends)之外,《月》一共拍了13部。據《月光光》原創導演尊卡本達(John Carpenter)表示影片的靈感來自大學時間他到訪精神病院期間見到的一名小童,他當時以邪惡的目光緊盯着他令他好可怕。由於當年首集的成本僅得30萬美元,女主角珍美李寇蒂絲(Jamie Lee Curtis)等一眾的酬勞勁奀,其中當時仍是新人的珍美僅得8,000美元片酬。此外,所有演員都穿上自己的衣服拍戲,珍美全片所穿的衣服合共不足800美元。

殺人狂4號-《慘無人道》Leatherface

提起荷里活經典連環殺人狂又點可以少得Slasher電影始祖《慘無人道》系列的Leatherface!他的特徵是龐大的身軀,以人皮作為面具,穿上一身「屠夫」的裝束手執電鋸殺人。單看造型就已經夠「得人驚」!雖然曾經有「都市傳說」指Leatherface真有其人,但後來證實是錯誤!影片純粹虛構,與1960年希治閣(Alfred Hitchcock)的經典驚慄片《觸目驚心》(Psycho)一樣片中的殺人狂是根據威斯康辛州真實的戀母連環殺手Ed Gein的殺人事年改編。《慘無人道》於1974年推出之後大受歡迎,而最多人談論就是片中的迫真殺人場面。曾發生過有觀眾於優先場觀看時因忍受不了片中的恐怖血腥情節而提早離場。就連奧斯卡金像獎最佳導演哥連慕迪多奴(Guillermo del Toro)亦因看完此片後不敢再食肉而成為素食人士。而美國電影雜誌《Entertainment Weekly》曾挑選《慘》成為「影史上最恐怖的電影」第2位,僅次於另一經典恐怖片《驅魔人》(The Exocist)。

同場加映:「殺人狂版」《復仇者聯盟》—《鬼王再生》

雖然幾位最具代表性的銀幕連環殺手「風馬牛不相及」,不過2003年,其中兩位「殺人王」Freddy同Jason曾在電影《鬼王再生》(Freddy vs. Jason)中crossover交過手!

故事講述專門在他人夢中殺人的Freddy自上次殺人後,在地獄中已有10年之久。小鎮的村民有系統地刪掉對他的記憶,使他們不再夢見Freddy。為了逃離地獄在人間大開殺界,Freddy利用了跟他一樣殺人不眨眼的殺手Jason為他殺人。成功逃離煉獄的Freddy不甘所有「功勞」都歸於Jason而與他交鋒。一發不可收拾!

其實好多年前已有電影人打算搵Freddy同Jason喺銀幕中較量,但奈何兩部電影屬於唔同嘅電影公司,所以遲遲都拍唔成。直至2000年初才拍得成,並由擅拍恐怖片的香港導演于仁泰執導!當時監製因為看過于仁泰的《娃鬼新娘》(Bride of the Chucky)而決定由佢執導《鬼王再生》。