幕前幕後一腳踢　袁偉豪新歌MV即將推出

藝人袁偉豪(Ben)、蔣家旻日前於荃灣為無綫短劇拍攝，向來喜歡音樂的Ben上年推出歌曲《你與你的另一半》，而之前他一直默默寫歌，新歌《馬路英雄》亦將於月尾正式派台。Ben接受東網訪問時謂:「個MV之前已經拍完，今個星期首歌會派台，我自己都有為首歌做咗Cover，好似上一首咁，封面都係攞之前自己親自影嘅相嚟做。」今次Ben為新歌完全付出，包括作曲、作詞、樂器錄音及MV拍攝等，問「BB」即將誕生，會否感到緊張時，他笑言:「都好興奮嘅，因為自己用咗好多心機、時間去做，包括幕後工作都係一手一腳統籌，唱片公司都用咗好多Budget投資喺個MV度， 所以都相當期待。」他表示之後的時間都會繼續專注音樂上，年底才會再開拍新劇！而唱片公司都會為他舉行記者會，Ben透露屆時會邀請圈內外的朋友出席。

而蔣家旻拍此劇時曾以校服Look上陣，一點都沒有違和感，說到她有份主演的新劇《美麗戰場》首播，她謂:「公司有啲同事睇咗話我好乞人憎，好憎我，因為我個角色係由頭到尾都人終極奸，又要殺人，我自己都係第一次演呢啲角色，拍完一日都好似虛脫咁，由內到外都好攰。」而入行15年的她表示希望今年台慶可角逐「最佳女配角」及「我最喜愛電視角色」獎項，家旻謂:「希望有得提名啦！對自己演出都有信心嘅，希望攞獎可以報答葉念琛，對自己都有個交代。」