獻唱《千千闕歌》成熱話　陳慧嫻：真的感慨萬千

加盟英皇娛樂的歌手陳慧嫻在前晚（2日）播出的內地節目《我們的歌》第4季中，和內地歌手孟慧圓跨代合唱《千千闕歌》並成網上熱話，網上出現多個相關熱搜題目，不足一天閱讀及討論次數逾1.5億，大批網民盛讚陳慧嫻演繹超卓，愈聽愈感動：「都聽哭了！」、「絕美音色，聽出眼淚了！」更有不少網民要求encore，跪求她演繹獨唱版！

《千千闕歌》是陳慧嫻於1989年推出的歌曲，至今仍是華語樂壇中的經典，當晚她獻唱時，其身後的屏幕播出33年前她舉行告別演唱會時獻唱此曲的片段。網民反應熱烈，陳慧嫻在社交網發文寫下感受，她說：「這麼多年過去，很高興大家還依然喜歡這首《千千闕歌》。我覺得千千闕歌也是青春之歌，它承載着我們很多美好的記憶。沒想到節目組會在我演唱這首歌時再放當年演唱會的片段，心中真的感慨萬千，謝謝節目組讓我回憶起那個難忘的夜晚。」

她續說重播當年演唱會的片段，極具意義：「在當時候的演唱會上，《千千闕歌》是我演唱的最後一首歌。這次在舞台上，對於我來說，再也沒有一首歌比這首歌更適合『我是誰』這個主題。這麼多年久別重逢，從哪裏告別就從哪裏開始，這是關於我『光陰的故事』最好的註解。我和歌迷永遠都是朋友，因為有了音樂我們才有彼此的連結。我很享受有音樂和歌迷陪伴的美好歲月，有了這些，我才能一直站在舞台為大家唱歌。很開心可以和孟慧圓一起演唱這首歌，從《我們的歌》開始，讓我們繼續再一起唱屬於『我們的歌』吧。」