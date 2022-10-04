東方日報C1：張敬軒炸爆中環　1分鐘燒半百萬

歌手張敬軒低調投入拍攝新戲，昨日於中環拍攝爆破場面震耳欲聾，短短約1分鐘的戲份已耗資半百萬元！大膽的軒仔處變不驚，又預告將親身挑戰連串打戲，豁出去瞓身演出。

絕迹大銀幕多年的張敬軒，近日「復出」孭重飛拍攝英皇賀歲喜劇《超神經械劫案》，劇組日前已低調開鏡。昨晨台前幕後逾百人雲集中環，包括客串的「口罩小姐」王詠珩，劇組封路拍攝電影的開場戲份。據知，短短約1分鐘的片段，已耗資約50萬元，更出動大批武師助陣，期間不乏槍戰及爆破場面，製作認真！

曾接受軍訓

戲中扮演「奮身警衞」的軒仔，為了投入角色相當落力，除事前接受開槍訓練外，幾乎所有動作場面都會親自上陣。他面對沙塵滾滾的爆破場面依然處變不驚，更預告稍後會有被人吊起虐打的戲份：「聽講仲會有演員裸跑。（你肯唔肯？）咁要傾過啲片酬先得，哈哈！」

談到拍開槍戲，軒仔自爆是「老手」，曾在內地求學時接受軍訓：「內地學生有呢啲課程。當時開槍要有後座力，搞到胸腔瘀傷。今次用嘅係曲尺手槍同步槍，而且唔會連發，幾粒子彈已經唔知等同幾多個飯盒喇。」昨日氣溫逾30度，他要穿上4層戲服包括避彈衣，雖然大汗淋漓，但他依然非常投入，拍了約兩小時便完成所有戲份，相當順利。

問到今次角色性格設定？他笑言：「咪有功衝出嚟領，喺後輩Jeffrey（魏浚笙）面前又認老屎忽嗰種囉，每間公司都有呢啲人，哈哈！（同其他演員磨合成點？）之前都係開咗一日工啫，我覺得自己要收番少少，『軒公』啲整古做怪出晒嚟，好似平日嘅我。（天氣咁熱，就嚟熱暈你？）尋日正式埋位即刻要拍打戲仲辛苦，真係『底底』都濕晒！」

演員陣容隨時過百

軒仔表示已做足心理準備，稍後到荒山野嶺拍攝重頭戲，相信屆時環境會更加惡劣：「其實我得一套戲服，呢套戲服會愈着愈殘，我就愈拍愈污糟。」問到演員陣容會否「加碼」？他坦言：「今次主要演員都有廿幾個，秘密嘉賓我同導演都有搵，不過仲未最後落實，可能劇本覺得啱就加人，分分鐘演員過百，希望帶到驚喜畀大家。」

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