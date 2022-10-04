陳淑儀讚同學朱茵靚到爆　梁朝偉先叫大明星

戲劇大師陳淑儀先後摘下三次劇場最佳男主角，他在電台《星光背後》訪問中透露當年他比同班同學遲入讀演藝學院，與朱茵更是同屆同學，亦經歷過電視台到演藝揀蟀的經驗，最終令他明白娛樂圈着重外形的現實，他說：「如果我高兩吋，我認為際遇會唔同。畢業嗰年，電視台監製來學校揀人，叫晒所有男仔企起身，似我唔夠高嘅就坐番低。女嘅最終就選咗朱茵，我當然羨慕朱茵好快就紅，但佢真係靚女吖嘛，讀書時第一眼就見到佢，全班男同學都會被佢吸引。」

在電影方面，他坦言沒甚緣分，曾在電影《哥哥的情人》更是與影帝梁朝偉結緣，談到與偉仔鬥演技的經驗，他由衷佩服說：「嗰場戲係一啲鬧交嘅嘢，佢就鬧我，我唔聽，將個頭擰埋一面，跟住應該Cut嘅，但佢冇，佢等我郁返過嚟，等我食番個鏡頭，繼續做。」事後梁朝偉沒有刻意提起這件事，他的謙厚舉動令陳淑儀心懷感激，「佢一邊做戲一邊幫我，呢啲咪大明星，暗地裏幫了你，都冇需話你知，我經常將呢這件事跟學生分享。」

本月底他再夥拍既是師弟又是學生的朱柏康重演「神戲劇場」舞台劇《2呃22ART》，他又憶述當年不理家人反對，裸辭穩定銀行職位而考入演藝追夢的經歷。他深受曾演出無處境劇《城市故事》「蘇忠」、已故戲劇導師何偉龍啟蒙，在戲劇課程完結時獲對方在紙條寫上：「你得的！」他幻想過自己畢業後可以在電影或電視發展，鍾意睇外國電影的他，自覺會成為香港嘅羅拔迪尼路或阿爾伯仙奴。