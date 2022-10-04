疑鬧陳思圻「唔識做戲」　關嘉敏為前輩呂慧儀洗白

早前「細龍太」陳思圻（前名陳偉琪）自爆拍《愛‧回家之開心速遞》時曾遭前輩爆粗鬧「唔識做戲」，而同劇的呂慧儀（長腳蟹）成嫌疑人物之一。剛加劇組，且經常和長腳蟹有對手戲的女子組合Bingo成員關嘉敏（Carman）就以新人身份為前輩洗白。

Carman接受訪問時表示：「我喺劇組反而有種被照顧嘅感覺，佢（長腳蟹）好照顧我呢個新人。」又謂第一日開工時拍第一場戲，就是跟長腳蟹做對手戲，由於拍處境劇跟劇集有所分別，除要顧及現場3機攝影，要留意走位之餘，又要注意表情，加上拍攝流程亦較快，令新人的她相當緊張，多得長腳蟹照顧：「佢不斷提我，畀建議我，好開心有位咁好嘅前輩咁好肯去教我，可以令我快啲熟悉呢個拍攝環境，佢個好真實、好幽默，所以我係好鍾意佢。」

而最她最感動是，首次合作就有長腳蟹請食早餐：「嗰日好早，好似7點幾，佢問我食咗早餐未，我話冇呀，食梗早餐嘅佢就請我食生果，佢好樂意分享自己嘅嘢畀我，佢絕對唔難相處。」Carman自感幸運可以成為「尋寶圖」一份子，因所有演員及幕後除會傾戲外，亦會分享生活軼事：「佢已經畀咗好多唔同意見，又同我傾吓偈，所以有佢喺度，我冇咁緊張喎，同埋做得放啲，成個劇組好有愛，真係愛回家。」