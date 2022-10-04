《野人老師》首播！Stanley Frankie兄弟反目掀高潮

人氣男團MIRROR紅館演唱會發生事故後停工，休團兩個月的限期屆滿，「鏡仔」即全面復工秘密灌錄新歌，並派出「人氣王」姜濤擔當先頭部隊，深宵出發赴法國巴黎開工，而因事件令多套押後播出的自家製重頭劇亦陸續推出，打頭陣的是由MIRROR成員邱士縉（Frankie）和陳瑞輝（Stanley）、鄭丹瑞、談善言以及沈殷怡等主演的《野人老師》，故事講述一對教師父子以生活融入教學為理念，經營鄉郊學校的故事，劇集於昨晚（3日）首播， 正面對撼同晚首播的無綫台慶劇《美麗戰場》。

昨晚播出的第一集，講述當年由李白（陳瑞輝飾）、顏家棟（邱士縉飾）及太太何滿兒（沈殷怡飾）一手創辦的「五星補習社」，業積理想更預備上市之際，卻爆出李白與女學生的緋聞，向來自負的李白以為清者自清事情便會過去，卻萬料不到最終太太提出離婚，更被以顏家棟父親（黃錦燊飾）為首的董事局踢出局，一下子事業、家庭和友情盡失，昔日補習天王只好重回成長地坪澳灣，回到由父親李世豪（鄭丹瑞飾）創辦、正面臨殺校危機的大地小學。

劇情集中交代主角李白落難經過，事業如日中天、擁有美滿家庭的補習天王，一下子由天堂跌落凡間，角色那份高傲自信、被妻子拋棄的失落，以至發現被摯友出賣一刻的那種震怒感，Stanley亦拿捏得相當不俗，相信亦與他一路拍劇以來所累積的經驗不無關係。至於拍劇經驗相對較淺的Frankie，飾演性格內斂的顏家棟也算是中規中矩，不過不失。