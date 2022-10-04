賞芒打卡熱點　點止大東山？

每逢10月的芒草季節，大東山總會旺過旺角，擠滿行山打卡人士。之不過大東山景色雖美，始終是難度較高路線，遇上人山人海時更要等候多時才能找到最佳打卡位置。本地還有其他「芒草勝地」，而且景致各有千秋！就如今次介紹的粉嶺坪洋村，就不止是一條歷史悠久的鄉村，更是一個擁有一大片芒草原與白茅田的世外桃源，加上散落在村內四周的七彩壁畫，遊人可以欣賞大自然及藝術之美的同時，還可以盡情打卡，一次過滿足多個願望！

先到港版「彩虹眷村」

前往坪洋村最方便的方法，就是在粉嶺港鐵站轉乘52K綠色專線小巴，於「九記士多」下車，再沿着左邊小路前行，大約5分鐘左右就會見到村口的「卓榮記士多」，之後左轉直行便可入村看壁畫。據說壁畫村的由來亦有段古，早年坪洋村面臨清拆迫遷，所以當時的村民為了保衞家園，便與藝術家齊齊創造港版「彩虹眷村」，在村落四周繪上七彩壁畫，藉此喚起大眾關注。

大家入村後，就會在石屎地、村屋牆壁、圍欄、路牌甚至廢棄的雪櫃、椅子上見到形形式式的畫作，除了充滿藝術風格和本地色彩的圖案外，亦不乏耳熟能詳的卡通人物畫像，如比卡超、Minions、龍貓及Emoji公仔等，大家邊行邊看，定能過足文青癮！之後再沿路行到村落深處，更可看到隨風擺動的汽水罐風鈴，充滿日系風格的氛圍，就像置身日本街頭一樣。提提大家，由於會經過民居，大家沿路要保持安靜。

再看無盡芒草原

睇完壁畫，就來到今次旅程的重頭戲－賞芒草。從卓榮記士多向右行，大概15分鐘會來到坪洋三鄉村公所；之後沿着右邊小徑會見踏步徑，小徑環境優美，周圍的樹木分成兩排就如坪洋村的後花園。大家只須從踏步徑牌坊向左前進，便能到達一大幅芒草平原，遼闊無際的芒草在太陽照耀下金光閃閃，叫人着迷。許多芒草更比人高，所以打卡時亦無懼被遊人「攝」入鏡。但芒草迷要留意：芒草最佳觀賞時間在10月至1月期間，約秋冬季的3個月時間，錯過了又要等下一年，大家記得把握賞芒的黃金時間！

下一次打卡：絕美白茅草原

坪洋村除了芒草平原外，還有另一自然景點－白茅草原，兩個草田分布在坪洋村的兩端。芒草色澤金黃，白茅花穗純白，兩者雖同屬禾本科植物，前者每逢10月開始怒放，而後者一般在3至5月最盛開。大家不妨等到春天重臨此地，就會看到一大片一望無際的白茫茫白茅草草原，感覺像去了外國一樣。這裏的白茅生長得好茂密（高峰時會長得如同成人一般高），日光下純白的毛茸茸茅草隨風飄動，如仙境般浪漫，隨手一影都是清新風貌。但要溫馨提示：草田內有不同小徑，大家行走時要小心腳下的小坑洞，打卡也要安全至上呀！

攝影達人教路 3大影芒技巧

一場來到「芒草勝地」，當然想留下美麗回憶！但怎樣才能拍攝到絕美的芒草打卡照？其實並不難，只要跟足專業攝影師YY以下的3個拍攝技巧就可以。

1.拍攝時間：宜選擇下午5時至6時，因為太陽下山前的半小時光線最柔和，映照在人的身上會有女神光的效果。

2.相機器材：最好用中長以上焦段的鏡頭拍攝，芒草景色會更有層次，同時背景也會有濃厚的壓縮感，像把景色收納到一個畫面一樣。

3.服飾：應選擇接近秋天的色彩如大地色，與芒草色調互相配合，從而展現出秋日意境。

同場加映：其他賞芒地點

除坪洋村外，香港還有以下多個賞芒勝地。當中有適合新手或一家大細同遊，亦有需要較豐富行山經驗才能到達的，最緊要安全，才玩得開心啊！

元朗南生圍：這裏有橫水渡、大草地、婚紗橋及廢棄石屋，當然仲有大片的芒草與蘆葦。這裏觀賞草原的最大特色是，河塘與天空連成一線，參天大樹包圍芒草地，不時有候鳥經過形成像畫一般的景色。

景色：★★★

路線：從元朗西鐵站G2出口，步行15分鐘至橫水渡碼頭，再乘搭約1分鐘橫水渡就可到達。

粉嶺鳳坑村：行至鹿頸與谷埔途中就會見到鳳坑村，村前有一大片蘆葦田，與芒草一樣散發金黃色。鹿頸至谷埔路程平坦，全程沒有山路且道路指示明確，適合一家大細打卡玩樂。沿途更有客家特色小食亭提供茶果等食物補給，也可觀賞到濕地與紅樹林生態美景。

景色：★★★★

路線：粉嶺港鐵站C出口，乘搭56K專線小巴至鹿頸總站。

沙田雙牛山：雙牛山是相連的水牛山與黃牛山兩座山的別稱，與大東山一樣，適逢秋天就會有很多行山人士慕名而至賞芒草兼打卡，山頭怪石嶙峋形成獨特景色。不過這兩座山路段較為陡峭，沿途的路線不明確，大家可由黃泥頭起步，走至花心坑上黃牛山，再進入水牛山。行山新手如想挑戰記得提前下載好離線地圖，而且至少要與一位經驗豐富的行山熟手一齊行。

景色：★★★★★

路線：沙田市中心巴士總站，乘搭83K巴士至黃泥頭。

老虎頭郊遊徑：老虎頭山上視野超廣，而且途中長滿芒草，行至山頂更可遠眺愉景灣景色。雖然老虎頭沿路都可見芒草，不過半山腰以及平原才是最多芒草生長的地方，大家可仔細留意下。這段山路同樣只適合有經驗行山人士前往，新手切記不要獨自上山。

景色：★★★★

路線：東涌港鐵站乘搭DB01R巴士，到愉景灣廣場站落車，行至寶峰徑，再經過眺望台就可上山。