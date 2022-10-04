陳奕迅有女初長成！康堤18歲卜卜脆　100%撞樣阿媽徐濠縈

「歌神」陳奕迅（Eason）與老婆徐濠縈育有一女陳康堤，康堤自小已被指遺傳到媽媽嘅優良基因，手長腳長擁有Model身形，不經不覺原來康堤今日（4日）已踏入18歲，正式長大成人，徐濠縈罕有於社交網公開女兒近照，祝賀女兒生日快樂，雖然兩張新相都只係女兒嘅側身相，但亦能清楚見到康堤已經亭亭玉立，而且媽媽一樣咁百變，不論係高貴晚裝抑或街頭風都完美駕馭，其中一張康堤戴上髮帶嘅側面照，仲同媽媽完全撞樣，連圈中好友梁漢文都直呼分唔清究竟係康堤定係徐濠縈：「究竟第二張係邊個？分唔到」，兩母女簡直餅印一樣，加上徐濠縈再晒出康堤小時候嘅照片，更突出超大對比，認真女大十八變！

另外，陳奕迅《Fear and Dreams Eason in Concert 2022》將於本月（10月）6日公開發售，由於今次沒有預先訂購加上大會表明會放售高達5成飛作公售，令唔少歌迷都希望能夠成功撲飛，而近日紅館網上率先出現放售座位表，雖然前排仍有唔少位置係演唱會贊助商嘅預定票及內部認購，但最前排最靚位置則預留作公開發售，公眾有望買到最靚最近舞台座位置，盡顥Eason對歌迷嘅愛。與此同時，其公司社交網今日晒出一張Eason身在巴黎街頭嘅照片，並標明「當年今日」，回味昔日到巴黎籌備演唱會服裝嘅日子。