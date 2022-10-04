呻冇人識拍戲！湯漢斯稱從影以來只喜歡自己4部作品

奧斯卡金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）從影以來主演過多部出色的作品，其中有多部電影更獲過奧斯卡。不過湯佬最近受訪時就直言主演的80部作品只有4部電影自覺「幾好」。

他笑說：「雖然所有人都認為自己知道，但其實冇人知道一部電影係點樣拍。我仍然對電影融合方式感到驚訝。從一個想法到銀幕上閃爍嘅影像，整個過程簡直就係奇蹟。呢個係世界上最偉大嘅工作，亦係我所知道最令人困惑嘅工作。」

至於是那4部電影，湯漢斯雖然沒有提及，不過網民就紛紛留言說出自己心目中最出色的湯漢斯電影。其中最多人讚賞就是《雷霆救兵》（Saving Private Ryan）、《阿甘正傳》（Forrest Gump）以及動畫《反斗奇兵》（Toy Story）系列。

查實湯佬去年在一網台訪問中都有提到自己最喜歡的作品，除了《阿甘》之外，其餘都令人意想不到。分別就是《劫後重生》（Cast Away）、《驕陽歲月》（A League of Their Own）以及2012年的《雲圖》（Cloud Atlas）。 那你又喜愛湯漢斯那幾部作品呢？！