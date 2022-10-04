林正峰疑背游嘉欣偷嗒劉溫馨斷正　新歡竟送埋底褲賀壽

藝人林正峰與無綫小花游嘉欣緋聞傳足多時，雖然2人冇公開認愛，但由於經常出雙入對，早已係外界公認嘅一對。不過近日竟有消息指林正峰背住女友游嘉欣，偷嗒無綫小花劉溫馨斷正，疑似一腳搭兩船。有指林正峰被拍得與劉溫馨單獨約會，於土瓜灣撐枱腳，慶祝男方28歲生日，當日劉溫馨着上綁帶大露背連身短裙，大騷玉背加美腿，戰鬥上陣相當性感，而佢哋仲襯好同時着上白色服飾，如同情侶裝，相當有默契。據知當林正峰見到劉溫馨時，即除下外套畀女方披上，用餐時亦對女方照顧周到，主動幫忙切細食物及整理頭髮等，盡顯紳士風度，佢哋仲一齊食迷你生日蛋糕，男方又不避忌向女方分享手機內嘅照片，看似十分甜蜜。同時，有指劉溫馨較早前到旺角挑選男裝內褲，估計係送畀林正峰嘅貼身生日禮物。

東網聯絡上劉溫馨，佢指當日跟林正峰食生日飯但並非拍拖：「（食餐飯）都好正常，朋友唔係男仔就係女仔㗎啦。」至於買內褲送給男方，她則表示：「我入去我係睇女裝㗎，嗰度有男裝同女裝嘅底褲，大家唔好咁敏感啦。（知唔知林正峰同游嘉欣拍拖?）唔知啊，我從來唔會過問朋友嘅感情生活，所以都唔知佢有冇拍拖。」