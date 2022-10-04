新開麵店　醫肚快靚正

除了米飯，香港人喜愛的另一種主食就是麵條，無論是雲吞麵、車仔麵、泰越麵食又或日式拉麵都有捧場客，近日有新主題麵店登場，趕時間來一碗快靚正的麵食，飽肚又滿足。

北海道拉麵

貴為港人熱門旅遊勝地的日本北海道，除了有著名的海鮮和水果外，當地的拉麵亦有個人風格。剛於大埔開業的北海道風拉麵店皓月，選用新鮮豬骨加蔬菜熬8至10小時作豬骨農湯，師傅特別加入豬背脂油，令香味和濃味提升。湯底配本地麵廠製作的太麵或白細麵，再加上選用西班牙白毛豬製作的慢煮肩肉、火炙腩肉及其他配料，打造出味噌、鹽和醬油3款風味拉麵。招牌首推限定的活龍蝦拉麵，選用即日購買青龍蝦，炙燒後配櫻花蝦油，鮮味又彈牙。另一款極巨大‧海虎蝦拉麵選用8頭原隻大虎蝦，再配櫻花蝦味噌湯底，香鮮美味。至於鹹香的函館濃鹽拉麵，加入天然日本鹽配半熟蛋和其他配料，令人相當開胃。

精品米線

本地的米線專店門成行成市，大部分都以麻辣湯底做主打，近日一口氣開設幾間店子的新品牌「愛上米線」，研發總監吳偉倫師傅師傅曾於高級中菜館工作多料，他指店內米線走精品路線。靚湯米線有多款選擇，如六式素菜配有機番茄湯、功夫魚腐川香麻辣湯、世一酸菜魚湯、蟲草花胡椒杞子雞肉湯、牛魔王麻辣湯、家鄉酸爽豆角雞翼鵪鶉蛋湯和蒜香炸豬扒番茄湯米線等，除此之外，亦特設拌米線系列，包括麻香的藤椒野菌雞粒拌米線和家鄉辣椒炒五花肉拌米線等。吃米線的同時，可以選擇惹味流心芥末恐龍蛋、招牌手打魚腐串、大澳爆汁雞翼和香噴噴奶黃金沙咪走雞等小食作配搭，就更加滋味。