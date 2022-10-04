東冲有料到：旅遊泰國的另類手信

很多人去泰國旅行時都會購買手信，以下介紹的不知大家有冇興趣入貨當遊泰的紀念手信？

話說泰國有Major Cineplex及SF Cinema兩大連鎖電影院，除了播放電影，兩者都有不少搞作為戲迷帶來驚喜，其一是會為注目大片如《星球大戰》、《蝙蝠俠》、《蜘蛛俠》、《侏羅紀》及《職業特攻隊》等人氣系列推出有趣兼過癮的爆谷盒！這些爆谷盒除了裝爆谷外，更可放置他東西，既美觀、又實用兼有紀念價值。而最近電影爆谷盒迎來了新的突破，事關多年來的出品幾乎都是跟荷理活大片相關，之前日本電影只有《多啦A夢》系列才有份，不過適逢《幪面超人》50周年兼《鹹蛋超人》有大電影上畫，所以泰國Major Cineplex電影院便破天荒為這兩大特攝系列製作了爆谷盒！

也沒有辜負一眾特攝迷的期望，兩款出品的手工都非常精美，放在枱面肯定會惹來艷羨目光。其中《懞》的款式發售三日便己全數沽清兼不會再補貨。而《鹹》的款式於執筆時還未確定推出日期，但從相片所見猶如藝術品般的手工，相信好大機會步《懞》的後塵買斷市收場。

香港部分做網購生意的朋友亦消息靈通，嘗試將兩款爆谷盒收歸旗下，讓心動的朋友可以買來收藏留念。

小弟亦曾經試過收藏電影爆谷盒，但因為數目之多恍如無底深潭，屋企實在冇地方擺放，最後惟有放棄。但今次《幪》和《鹹》的款式又讓我再次重出江湖，因為實在太吸引及有珍藏價值了，所以有興趣的朋友去到泰國不妨多多留意。

胡慧冲